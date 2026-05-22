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Nuevo León

Presentan pase turístico digital para vehículos foráneos

El gobierno de Nuevo León presentó el pase turístico digital, gratuito y obligatorio para vehículos con placas de otras entidades que transiten por la zona

  • 22
  • Mayo
    2026

Con la llegada de miles de turistas a Nuevo León, el gobierno del estado, a través del Instituto de Control Vehicular y la Secretaría de Seguridad, presentó el pase turístico. 

El cual busca contribuir a la seguridad vial y pública, mediante un registro digital verificable, promocionando certeza administrativa a visitantes y autoridades. 

"Este paso es importante mencionar que será gratuito, que se establecerá de manera digital en las plataformas del Instituto para los vehículos que transmiten por Nuevo León, pero que tengan placas con otro estado. Es un trámite muy sencillo que se realiza en las entidades operativas del país y que desde tu comunidad, desde tu casa, puedes consultar cómo ganar este pase turístico".

¿Quiénes pueden solicitar este pase? Aquellos vehículos que cuentan con placas foráneas y estén de paso por Nuevo León. 

Este pase se solicita a través de internet, de forma totalmente gratuita, en la página www.icvnl.gob.mx/paseturistico. Donde se pide como requisito para el trámite:

  • Tarjeta de circulación
  • Licencia de conducir vigente
  • Póliza de seguro vehicular vigente
  • Teléfono de contacto
  • Número de emergencia 

"Hay diferentes pasos que son muy básicos, como ingresar el control vehicular que podrán ver en pantalla; hay que aceptar la base de privacidad para efecto de los datos personales, así como para aceptar los términos y condiciones que corresponden. Hay que llenar el formulario, estos cuatro datos básicos que llenamos: te repito, la circulación, conducir en la póliza de seguros y el contacto de emergencia, seleccionar el periodo en el que vamos a entrar dentro del vehículo y la fecha de salida; hay que confirmar, por supuesto, la información, imprimir y pegar".

Una vez solicitado, cuenta con una vigencia de 30 días para su uso; la forma de presentarlo es pegarlo en un lugar visible dentro del vehículo, como parabrisas o ventanas.


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