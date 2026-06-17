Presentan convocatoria para designación de consejerías

El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan José Guadalupe Ramos Charre, presentó formalmente la convocatoria para la designación de las consejerías electorales que integrarán los 22 consejos distritales y 43 municipales para el próximo proceso electoral 2026-2027.

Ramos Charre destacó que el instituto ha trabajado en diversas adecuaciones normativas y reglamentarias para asegurar que el proceso de selección cumpla con los principios constitucionales. En particular, subrayó el compromiso con la paridad de género y la igualdad sustantiva mediante la implementación de acciones afirmativas. Estas medidas buscan garantizar la participación de grupos históricamente discriminados, incluyendo a personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad, jóvenes y adultos mayores en todos los órganos desconcentrados.

A partir de este momento, el IETAM dará inicio a una intensa campaña de difusión para atraer a los mejores perfiles. El objetivo es completar las etapas de selección y realizar las designaciones por parte del Consejo General a más tardar el 31 de diciembre de 2026. De esta manera, las y los consejeros electorales estarán en condiciones de iniciar sus funciones durante la primera semana de febrero de 2027, conforme a lo establecido en la ley.

El presidente del IETAM recordó que, por disposición constitucional, el Proceso Electoral Ordinario 2026-2027 comenzará formalmente el domingo 13 de septiembre de este año.

La jornada electoral se llevará a cabo el domingo 6 de junio de 2027, fecha en la que la ciudadanía tamaulipeca elegirá un total de 443 cargos locales, desglosados de la siguiente manera:

Congreso del Estado: 36 diputaciones (22 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional).

Ayuntamientos: 43 presidencias municipales, 43 sindicaturas, además de 237 regidurías de mayoría relativa y 120 de representación proporcional.

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