Presentan el FIFA Fan ID para la Copa Mundial 2026

A menos de tres semanas del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la FIFA presentó oficialmente el FIFA Fan ID, una tarjeta física gratuita y personalizable que estará disponible para todos los aficionados que cuenten con entrada para alguno de los 104 partidos del torneo.

La nueva identificación busca convertirse en uno de los recuerdos oficiales más importantes del Mundial y, al mismo tiempo, en una herramienta para ofrecer contenido exclusivo y experiencias digitales durante la competencia que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La Copa del Mundo iniciará el próximo 11 de junio en la Ciudad de México y será la edición más grande en la historia del torneo, con 48 selecciones participantes y 16 estadios sede.

¿Qué es el FIFA Fan ID?

El FIFA Fan ID es una tarjeta física que los aficionados podrán recoger en los puntos de información ubicados dentro de cada uno de los estadios mundialistas.

Una vez activada, los usuarios podrán acercar la tarjeta a sus teléfonos inteligentes para desbloquear una plataforma digital exclusiva con contenido interactivo, recompensas y herramientas para mejorar la experiencia en los partidos.

La FIFA aclaró que esta identificación no sustituye el boleto de acceso ni funciona como visa para ingresar a alguno de los países anfitriones.

Experiencias exclusivas para aficionados

Entre las funciones que ofrecerá el FIFA Fan ID destacan mensajes de realidad aumentada, recompensas oficiales de la FIFA y acceso a productos personalizados con fotografías e imágenes oficiales del torneo.

Además, los aficionados podrán almacenar recuerdos de su experiencia mundialista y crear artículos oficiales personalizados relacionados con los encuentros a los que asistan.

La FIFA adelantó que durante toda la competencia se irán agregando nuevas dinámicas y contenidos digitales para los poseedores de la tarjeta.

Gianni Infantino destaca iniciativa

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que el FIFA Fan ID busca acercar aún más a los aficionados con el torneo.

“Tu FIFA Fan ID es tu puerta de entrada a un mundo entero de contenido exclusivo, experiencias inolvidables y recuerdos que podrás guardar y compartir”, expresó el dirigente. “Luce tu FIFA Fan ID con orgullo. Úsala en cada oportunidad y hazla tuya. ¡Disfruta cada segundo!”, añadió.

La FIFA estima que más de seis millones de personas asistirán a los partidos en los tres países anfitriones, mientras que otros seis mil millones seguirán el torneo alrededor del mundo.

La experiencia en los estadios comenzará hasta tres horas antes de cada encuentro, con actividades, entretenimiento en vivo y obsequios para los aficionados.

El organismo recomendó a los asistentes adquirir su FIFA Fan ID desde el primer partido al que acudan y conservarlo como recuerdo permanente del torneo.

Venta oficial de boletos

La FIFA recordó que los boletos oficiales para la Copa Mundial 2026 y los paquetes de hospitalidad únicamente deben adquirirse a través de sus canales oficiales.

El organismo advirtió que las entradas compradas en sitios no autorizados podrían no ser válidas para ingresar a los estadios.

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