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Coahuila

Presentan FINA y FutFest 2026 para el Verano Mundialista

En las actividades programadas que incluyen conciertos, obras de teatro, tradicionales callejonadas y muestras de cine participarán 3,700 artistas locales

  • 11
  • Junio
    2026

Con el objetivo de captar a los visitantes y aficionados que generará la Copa del Mundo 2026 en Monterrey, autoridades y empresarios de Coahuila presentaron en tierras regiomontanas una ambiciosa agenda turística. Se trata del Festival Internacional de las Artes (FINA 2026) y el FutFest Saltillo 2026, eventos de primer nivel que se desarrollarán durante los meses de junio y julio.

Más de 80 eventos culturales en la capital de Coahuila

Leticia Rodarte, Directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, detalló que el FINA 2026 se celebrará del 14 de junio al 25 de julio. La funcionaria destacó que esta gran fiesta ofrecerá más de 80 eventos culturales en cerca de 70 espacios de la capital coahuilense.

En las actividades programadas —que incluyen conciertos, obras de teatro, tradicionales callejonadas y muestras de cine— participarán más de 3,700 artistas locales y más de 200 creadores nacionales e internacionales.

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La subsede oficial para la fiesta

Por su parte, Martha Moncada, encargada del despacho de la Secretaría de Turismo de Coahuila, invitó a los regiomontanos a disfrutar de esta cartelera y del esperado FutFest Saltillo 2026.

Este festival futbolero tendrá como sede el Biblioparque Norte, un espacio designado como subsede oficial para vivir la pasión de la justa deportiva que comparten México, Estados Unidos y Canadá.

Dentro del FutFest se transmitirán 50 partidos de la Copa del Mundo en pantallas gigantes. Además, el recinto albergará actividades recreativas familiares y conciertos al finalizar los juegos.

Cartelera artística del FutFest 2026

Lydia González, directora de Turismo municipal, reveló que el elenco musical estará integrado por agrupaciones de gran convocatoria en el noreste del país:

  • Bronco
  • Los Invasores de Nuevo León
  • Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey
  • Liberación y Los Mier
  • Vagón Chicano y Herederos de Nuevo León
  • Sonido Mazter, Arnulfo Jr., El Plan y Conjunto Oro

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Infraestructura hotelera lista y expectativa de derrama económica

El sector hotelero reportó que la infraestructura de la ciudad ya supera las 4,000 habitaciones disponibles, registrando actualmente un 60% de ocupación de cara al arranque del torneo internacional.

Enrique López Aguirre, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo, destacó la importancia de la sinergia con la sede regiomontana:

"Nosotros queremos que a Monterrey le vaya bien en este Mundial de Fútbol, porque eso hará que a Saltillo le vaya también muy bien en cuanto a turismo y su resultante derrama económica".

Para conocer las fechas, horarios y sedes de los eventos, los interesados pueden consultar las plataformas digitales oficiales www.viveloensaltillo.com y www.saltillo.gob.mx.


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