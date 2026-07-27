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Promueven atractivos turísticos de Ciudad Victoria
El alcalde capitalino realizó un recorrido acompañado de su esposa Lucy de Gattás, garantizando el trabajo y las atenciones que se realizan a los vacacionistas
Por Alfredo Uvalle | 27 Julio 2026
Actualmente, la capital de Tamaulipas se posiciona como un referente turístico nacional gracias a sus altos niveles de seguridad, garantizando una estancia tranquila y completa para todos sus visitantes, aseguró en entrevista el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás, al extender la invitación a las familias de Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz y Querétaro para que descubran los sitios turísticos como el Río Los Troncones y los paisajes panorámicos desde el Mirador de Altas Cumbres, entre otros.
“Tenemos lugares muy hermosos, Altas Cumbres, donde puedes degustar en unos restaurantes muy bonitos con unas vistas panorámicas, y tenemos lugares muy bonitos en Ciudad Victoria, también algo que debemos resaltar, es que tenemos una ciudad sumamente segura, estamos dentro de las 32 ciudades más seguras del país y eso les garantiza a los visitantes que puedan venir con la familia”, señaló.
Invitan a conocer los atractivos de Ciudad Victoria
El alcalde capitalino realizó un recorrido acompañado de su esposa Lucy de Gattás, por las albercas de los CEDIF, garantizando el trabajo y las atenciones que se realizan a los vacacionistas, dijo también que los visitantes pueden disfrutar de la exquisita gastronomía local en los diferentes sitios recreativos, además de resaltar los operativos de seguridad para garantizar la tranquilidad y paz social de los vacacionistas.
Mantienen rondines en zonas turísticas
“Tenemos rondines en los lugares turísticos, va a ver rondines en donde la gente viene a comprar cosas, restaurantes, en fin, los invitamos a todos los tamaulipecos y de Nuevo León y de San Luism, Querétaro, en fin, que vengan a saludar, que vengan a conocer a Ciudad Victoria”, señaló.