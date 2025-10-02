Cerrar X
Coahuila

Coahuila fortalece lazos con Texas; promueven inversiones

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, realizó una gira de trabajo en Texas para fortalecer la relación bilateral en seguridad, economía y turismo

  • 02
  • Octubre
    2025

Durante su gira de trabajo en la capital texana, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo reuniones con autoridades y empresarios para fortalecer la relación bilateral en seguridad, economía y turismo, y presentó el Rodeo Saltillo 2025 y la Ruta Vinos y Dinos como parte de la promoción internacional de la entidad.

En un encuentro con la directora de Desarrollo Económico y Turístico de Texas, Adriana Cruz, se destacó la competitividad de Coahuila, al grado de ser considerado “el Texas de México”. Cruz resaltó los indicadores económicos y la solidez de la entidad, además de señalar oportunidades conjuntas en nearshoring, energía, turismo y movilidad.

Jiménez recordó que la visita forma parte del seguimiento a los acuerdos establecidos con el gobernador Greg Abbott hace un año, orientados a reforzar la cooperación en materia de seguridad y a abrir nuevos proyectos en educación y turismo. Como parte de estos compromisos, se instalará una mesa de diálogo sobre las negociaciones en torno al Tratado de Libre Comercio.

El mandatario presentó a funcionarios y empresarios texanos las prioridades estratégicas de Coahuila, destacando su infraestructura, mano de obra calificada y seguridad pública, elementos que han posicionado al estado como uno de los más atractivos del país para nuevas inversiones.

Durante su estancia, Jiménez Salinas también encabezó la presentación oficial del Rodeo Saltillo 2025, que se realizará del 17 al 19 de octubre y que espera reunir a más de 60 mil asistentes con una derrama económica superior a los 100 millones de pesos. El evento contará con actividades ganaderas, gastronómicas, culturales y musicales, entre ellas la presentación del cantante country William Beckmann, además de agrupaciones como La Arrolladora Banda Limón y Caballo Dorado.

Junto con el Rodeo, se promovió la Ruta Vinos y Dinos, que combina la riqueza paleontológica de la región con la creciente industria vinícola coahuilense, consolidándose como un atractivo turístico de alcance internacional.

En la delegación coahuilense participaron el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; el jefe de Gabinete, Blas Flores González; el Fiscal General, Federico Fernández Montañez; y el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, entre otros funcionarios y representantes del sector turístico y empresarial.


