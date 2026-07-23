Pronostican incremento en el potencial de lluvias en Tamaulipas

Remanentes asociados a la tormenta tropical Bertha favorecerán un incremento en el potencial de lluvias durante este jueves por la noche y el fin de semana

Jesús Tovar Díaz, meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que los remanentes de humedad asociados a la tormenta tropical Bertha favorecerán un incremento temporal en el potencial de lluvias durante este jueves por la noche y el fin de semana, con mayor probabilidad de lluvias fuertes, acompañadas de ráfagas de viento de 50 a 70 km/h durante el desarrollo de las tormentas.

Las condiciones serán más favorables en la zona norte y los Llanos de San Fernando, donde podrían presentarse encharcamientos, inundaciones locales, reducción de visibilidad, descargas eléctricas y rachas de viento, se exhorta a la población a extremar los cuidados.

“Esta inestabilidad es producida por los remanentes de lo que será en las próximas horas la tormenta tropical Bertha, sistema que ingresará en las próximas horas al sur de Texas, a pesar de que su centro pasará distante de Tamaulipas, parte de los remanentes van a llegar en las próximas horas, principalmente a la frontera chica y zona norte del Estado, donde se esperan acumulados de entre 50 y 70 mm, lo que beneficiará a la presa Falcón, sin duda, son lluvias que serán benéficas para la población”, señaló.

Dijo que de igual manera los vasos lacustres de la Marte R. Gómez y las Blancas estrían mejorando sus niveles de almacenamiento, beneficiándose del incremento en el temporal de lluvias.

“Para el resto del estado, hablando de los municipios del centro como Ciudad Victoria, Soto La Marina e Hidalgo, entre otros, se espera un incremento en la actividad de lluvias, pero serán de manera más aislada durante esta noche y madrugada del viernes, lo que es la zona cañera y zona sur, Tampico, Madero y Altamira, la inestabilidad estará distante, condición que será con ambiente caluroso y bochornoso”, concluyó.