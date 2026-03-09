Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
lluvia_granizo_ramos_arizpe1_870735861d
Coahuila

Pronostican lluvias, vientos y posible granizo en Coahuila

Durante hoy lunes se esperan intervalos de chubascos y lluvias dispersas acompañadas de descargas eléctricas debido a una tormenta invernal

  • 09
  • Marzo
    2026

Lluvias, vientos intensos, tormentas eléctricas y posible caída de granizo se prevén en diversas regiones de Coahuila entre este lunes y miércoles, debido a la interacción de la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada con el Frente Frío número 40, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante hoy lunes se esperan intervalos de chubascos y lluvias dispersas acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible granizo, principalmente durante la tarde y noche.

Para martes y miércoles, con la llegada del Frente Frío número 40, se anticipa un incremento en la intensidad de los fenómenos meteorológicos, con vientos fuertes a muy fuertes, lluvias más intensas, tormentas eléctricas y condiciones de inestabilidad atmosférica.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, en el estado se esperan intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros, además de vientos sostenidos de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas que podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora.

Las autoridades también advirtieron sobre la posible formación de torbellinos o tornados, principalmente en la región norte del estado, además de riesgos como reducción de visibilidad en carreteras, caída de ramas o estructuras ligeras y encharcamientos en zonas urbanas.

Ante estas condiciones, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado recomendó a la población asegurar techos, láminas y objetos que puedan desprenderse por efecto del viento, así como retirar muebles o artículos de balcones y azoteas que puedan caer o ser proyectados.

Asimismo, se pidió evitar estacionar vehículos bajo árboles o estructuras inestables, conducir con precaución durante lluvias intensas y no resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas.

En caso de presentarse torbellinos o remolinos, las autoridades recomiendan refugiarse en la planta baja de una construcción sólida, preferentemente en una habitación sin ventanas, además de mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y a las indicaciones de Protección Civil.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó que mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y continuará emitiendo reportes conforme evolucione el pronóstico del clima en la entidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nuevo_leon_monterrey_lluvia_tormenta_4f3fafc23e
Lluvias y tormentas eléctricas afectan en Monterrey
nuevo_leon_monterrey_lluvia_tormenta_4f3fafc23e
Entra Frente frío 39 a Nuevo León con viento y tormentas
Frente_Frio_21_activa_alerta_por_lluvias_y_viento_en_Nuevo_Leon_3fb8e8f568
Protección Civil advierte lluvia y granizo en Galeana
publicidad

Últimas Noticias

parabuses_quedan_incompletos_c535e3fee0
Quedan incompletos parabuses rumbo a Mundial 2026
EH_FOTO_VERTICAL_10_8d75f68ed6
Bad Bunny reaparece en redes para celebrar su cumpleaños 32
petroleo_texas_d22d32a649
Petróleo inicia jornada a la baja tras mensaje de Donald Trump
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
publicidad
×