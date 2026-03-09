Pronostican lluvias, vientos y posible granizo en Coahuila

Lluvias, vientos intensos, tormentas eléctricas y posible caída de granizo se prevén en diversas regiones de Coahuila entre este lunes y miércoles, debido a la interacción de la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada con el Frente Frío número 40, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante hoy lunes se esperan intervalos de chubascos y lluvias dispersas acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible granizo, principalmente durante la tarde y noche.

Para martes y miércoles, con la llegada del Frente Frío número 40, se anticipa un incremento en la intensidad de los fenómenos meteorológicos, con vientos fuertes a muy fuertes, lluvias más intensas, tormentas eléctricas y condiciones de inestabilidad atmosférica.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, en el estado se esperan intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros, además de vientos sostenidos de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas que podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora.

Las autoridades también advirtieron sobre la posible formación de torbellinos o tornados, principalmente en la región norte del estado, además de riesgos como reducción de visibilidad en carreteras, caída de ramas o estructuras ligeras y encharcamientos en zonas urbanas.

Ante estas condiciones, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado recomendó a la población asegurar techos, láminas y objetos que puedan desprenderse por efecto del viento, así como retirar muebles o artículos de balcones y azoteas que puedan caer o ser proyectados.

Asimismo, se pidió evitar estacionar vehículos bajo árboles o estructuras inestables, conducir con precaución durante lluvias intensas y no resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas.

En caso de presentarse torbellinos o remolinos, las autoridades recomiendan refugiarse en la planta baja de una construcción sólida, preferentemente en una habitación sin ventanas, además de mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y a las indicaciones de Protección Civil.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó que mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y continuará emitiendo reportes conforme evolucione el pronóstico del clima en la entidad.

