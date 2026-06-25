Protección Civil alerta por presencia de reptiles esta temporada

Al encontrar uno de estos reptiles en el patio, que es donde comúnmente se observan, la familia debe mantener la calma, pues no todos son venenosos

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En esta temporada suelen salir serpientes, la mayoría no son peligrosas, pero despiertan temor en la comunidad.

Por esto, la Dirección de Protección Civil y Bomberos emitió una alerta en que recomienda no liquidarlas, y llamar de inmediato al número de emergencias 911 si se considera que hay riesgo para las personas.

Recomiendan mantener la calma y no manipular los reptiles

Al encontrar uno de estos reptiles en el patio, que es donde comúnmente se observan, la familia debe mantener la calma, pues no todos son venenosos y muchos de ellos ayudan a controlar poblaciones de roedores y otras plagas.

Protección Civil recomienda mantener una distancia prudente, alejar a niñas, niños y mascotas, observar sin intentar manipularla y permitir que continúe su camino, si es posible.

Estas acciones deben evitarse

¿Qué NO hacer? No intentar capturarla, no tratar de matarla, no arrojar objetos, no acercarse para tomar fotografías.

Las serpientes cumplen una función importante en el equilibrio natural y la mayoría evita el contacto con las personas.