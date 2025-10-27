Cerrar X
Tamaulipas

Protestan campesinos en Tamaulipas por falta de apoyos federales

Campesinos de Matamoros, Río Bravo, Reynosa y San Fernando protestan por falta de apoyos del gobierno federal, bloqueando carreteras en Tamaulipas

  • 27
  • Octubre
    2025

Los municipios de Matamoros, Río Bravo, Reynosa y San Fernando se unieron este lunes a la manifestación nacional encabezada por campesinos en protesta por la falta de apoyos por parte del gobierno federal.

Los productores señalaron que desde la administración pasada se les ha venido prometiendo mejorar las condiciones del campo y entregar recursos económicos; sin embargo, aseguran que esas ayudas nunca llegaron.

Héctor Eliborio Peña de León, presidente de la Asociación Municipal de Propietarios Rurales de Río Bravo, lamentó que, aunque las autoridades escuchen sus demandas, no haya respuestas claras ni acciones concretas que beneficien al sector.

“Sí nos escuchan, el problema es que no hay respuestas claras, puras largas, y toman acuerdos que no nos funcionan. Ya hemos platicado mucho acerca de esto, en cuestión de los intereses de los pocos créditos que aún quedan —porque prácticamente no hay—, y el maíz está de plano muy mal pagado, mientras el costo de producción es mucho muy alto”, expresó el dirigente.

En señal de protesta, los campesinos bloquearon varios tramos carreteros en todo el país. En Tamaulipas, el cierre fue parcial en el libramiento que comunica a Río Bravo con Matamoros, así como en el tramo carretero que conecta a Ciudad Victoria con la frontera norte del estado.

WhatsApp Image 2025-10-27 at 2.50.30 PM.jpeg

Los manifestantes expresaron su decepción ante un sistema de gobierno que, desde el discurso de “Primero los pobres”, les prometió mejorar su situación. A la falta de apoyos se suma ahora la escasez de agua en la frontera y otros problemas que afectan directamente al sector agrícola.

Peña de León agregó que las medidas tomadas no son su forma habitual de trabajo, pero que el abandono al campo los ha llevado a buscar maneras de llamar la atención del gobierno federal.

“Quiero mandar un mensaje a la ciudadanía: esta no es nuestra forma de trabajar, somos gente del campo, pero el gobierno no sabemos de qué forma le pueda doler, porque no le ha dolido. Sí hay programas para ciertos sectores muy pequeños que impactan a la ciudadanía y piensan que nos están ayudando, y qué bueno que existan programas sociales, está perfecto, pero nosotros, el sector productivo y la agricultura comercial, estamos abandonados”, subrayó.

Los campesinos señalaron que el cierre de carreteras es una medida de presión para reanudar el diálogo con las autoridades. Advirtieron que la paciencia ante la falta de respuesta se está agotando.

Durante la jornada de este lunes, las movilizaciones se mantuvieron con cierres parciales, aunque no descartan intensificar las protestas y cerrar completamente los accesos, mientras una comisión de representantes intenta entablar comunicación con la Presidencia de la República en Palacio Nacional.

Peña de León afirmó que el gobierno ya conoce las demandas del sector, pero continúa sin dar señales de solución.

“Ya nos dieron el plazo hoy, ellos pusieron la fecha, igual que siempre dando largas; desgraciadamente, así es. Ya sabían de las inquietudes y las necesidades que tenemos; están manifestadas desde hace meses y años, y todavía no se acercan para ver cuál es el problema. Ya saben cuál es, y sin embargo no hay ninguna muestra de que se esté trabajando”, concluyó.


