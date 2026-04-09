Vecinos protestan por falta de luz y la restablecen horas después

Ildalia Ramos, residente de la colonia La Joya, junto a otros vecinos afectados, se manifestó de manera pacífica a las afueras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada sobre la avenida Canales, en Matamoros, para exigir el restablecimiento del servicio de energía eléctrica, suspendido desde el pasado domingo tras las lluvias en la ciudad.

¿Qué originó la protesta frente a la CFE?

De acuerdo con el testimonio de la afectada, la falta de electricidad generó múltiples complicaciones para las familias del sector, quienes aseguraban estar “martirizados” por la situación, al no recibir respuesta oportuna por parte del personal técnico.

Reportes sin respuesta y presión ciudadana

Los manifestantes señalaron que realizaron reportes constantes sin obtener atención inmediata, por lo que decidieron acudir directamente a las oficinas de la paraestatal para hacer visible su inconformidad y solicitar una solución urgente.

Como medida de presión, incluso obstruyeron el acceso al inmueble, buscando que su demanda fuera atendida.

Protesta pacífica y respuesta de autoridades

La protesta se desarrolló de forma pacífica, con el objetivo de llamar la atención de las autoridades y lograr una solución al problema que afectaba a decenas de familias.

Restablecen servicio tras la manifestación

Horas más tarde, tras la movilización, técnicos de la CFE acudieron a la colonia La Joya, donde realizaron los trabajos necesarios para restablecer el suministro eléctrico.

Con ello, se puso fin a varios días sin energía para los habitantes del sector.

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