Exigen vecinos de Villas de Santa Fe solución a apagones

En el fraccionamiento Villas de Santa Fe, los vecinos padecen constantes fallas y cortes prolongados de energía eléctrica. Cansados de esta situación y al no sentirse atendidos en los múltiples reportes realizados, decidieron acudir a las oficinas centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la ciudad para manifestar su inconformidad y exigir una solución.

Entre los afectados se encuentra Gladis Yadira Oviedo Parra, quien aseguró no contar con servicio eléctrico desde hace dos semanas.

Señaló que, pese a las visitas de brigadas de la CFE, no se les ha brindado una solución real al problema.

“Se nos hace imposible que la Comisión nos diga que no tiene transformadores. Ya dos veces han venido camionetas, pero solo nos dicen que no tienen piezas ni herramientas y que van a tardar más. Tenemos niños y no podemos dejar las casas solas por la situación de inseguridad”, expresó.

La falla ha sido atribuida a un transformador que ya cumplió con su vida útil y terminó por quemarse. Ante la falta de respuesta, los gastos en los hogares se multiplican, pues los alimentos se descomponen en una ciudad donde la sensación térmica puede superar los 40 grados centígrados.

En este sentido, Yadira Ruiz explicó que ha tenido que comprar hielo para conservar la comida. “Yo he estado comprando hielo para poder rescatar un poco de los alimentos. Ya tengo varios reportes levantados y nada más van, abren y se regresan sin hacer nada. No es justo que solo chequen y se retiren sin dar solución”, manifestó.

Los residentes también expresaron preocupación por los daños que los apagones previos al corte definitivo, registrado hace dos semanas, pudieron haber causado a sus electrodomésticos. María del Refugio Valencia Escobar indicó que la falta de atención inmediata agravó la situación.

“Cómo vamos a estar comprando alimentos y que se nos estén echando a perder. Además, no sabemos si los aparatos aún funcionan. La primera vez que vinieron tenía solución, pero no lo hicieron; ahora ya se quemaron los cables del transformador”, lamentó.

La visita a las oficinas de la CFE representó la primera acción directa de los vecinos con las autoridades. Sin embargo, advirtieron que, de no recibir respuesta, incrementarán el nivel de sus protestas. “De no tener solución, estaríamos dispuestos a quedarnos aquí y no dejar entrar ni salir a nadie”, aseguró Yadira Ruiz.

