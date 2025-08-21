Cerrar X
EH_UNA_FOTO_e7cc43ab8f
Tamaulipas

Exigen vecinos de Villas de Santa Fe solución a apagones

Vecinos del fraccionamiento Villas de Santa Fe protestan ante la CFE por constantes apagones y falta de solución, amenazando con bloquear las oficinas

  • 21
  • Agosto
    2025

En el fraccionamiento Villas de Santa Fe, los vecinos padecen constantes fallas y cortes prolongados de energía eléctrica. Cansados de esta situación y al no sentirse atendidos en los múltiples reportes realizados, decidieron acudir a las oficinas centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la ciudad para manifestar su inconformidad y exigir una solución.

Entre los afectados se encuentra Gladis Yadira Oviedo Parra, quien aseguró no contar con servicio eléctrico desde hace dos semanas.

Señaló que, pese a las visitas de brigadas de la CFE, no se les ha brindado una solución real al problema.

“Se nos hace imposible que la Comisión nos diga que no tiene transformadores. Ya dos veces han venido camionetas, pero solo nos dicen que no tienen piezas ni herramientas y que van a tardar más. Tenemos niños y no podemos dejar las casas solas por la situación de inseguridad”, expresó.

La falla ha sido atribuida a un transformador que ya cumplió con su vida útil y terminó por quemarse. Ante la falta de respuesta, los gastos en los hogares se multiplican, pues los alimentos se descomponen en una ciudad donde la sensación térmica puede superar los 40 grados centígrados.

En este sentido, Yadira Ruiz explicó que ha tenido que comprar hielo para conservar la comida. “Yo he estado comprando hielo para poder rescatar un poco de los alimentos. Ya tengo varios reportes levantados y nada más van, abren y se regresan sin hacer nada. No es justo que solo chequen y se retiren sin dar solución”, manifestó.

Los residentes también expresaron preocupación por los daños que los apagones previos al corte definitivo, registrado hace dos semanas, pudieron haber causado a sus electrodomésticos. María del Refugio Valencia Escobar indicó que la falta de atención inmediata agravó la situación.

“Cómo vamos a estar comprando alimentos y que se nos estén echando a perder. Además, no sabemos si los aparatos aún funcionan. La primera vez que vinieron tenía solución, pero no lo hicieron; ahora ya se quemaron los cables del transformador”, lamentó.

La visita a las oficinas de la CFE representó la primera acción directa de los vecinos con las autoridades. Sin embargo, advirtieron que, de no recibir respuesta, incrementarán el nivel de sus protestas. “De no tener solución, estaríamos dispuestos a quedarnos aquí y no dejar entrar ni salir a nadie”, aseguró Yadira Ruiz.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Acusan_en_EUA_de_fraude_a_Bernardo_Gomez_regidor_de_Rio_Bravo_87c50c8442
Acusan en EUA de fraude a Bernardo Gómez, regidor de Río Bravo
EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T173318_216_323c72ce48
Refuerzan operativo contra Uber y Didi en Tamaulipas
82fdf71f_2cab_4691_aa84_c3e595aab360_7534e9dc24
Piden escuela para formar maestros de Educación Física
publicidad

Últimas Noticias

Acusan_en_EUA_de_fraude_a_Bernardo_Gomez_regidor_de_Rio_Bravo_87c50c8442
Acusan en EUA de fraude a Bernardo Gómez, regidor de Río Bravo
AP_25234130553629_e886adfa25
Lyle Menéndez enfrenta su audiencia de libertad condicional
b5525ae6_a499_4d25_839d_a3b885fc5f75_a62980165f
Festeja Ramos Arizpe a los bomberos en su día con reconocimientos
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
publicidad
×