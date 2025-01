Provocan bajas temperaturas ausentismo escolar en Reynosa

Las bajas temperaturas registradas en la región han provocado un marcado ausentismo escolar en los planteles de Reynosa, a pesar de que el personal docente y supervisores escolares estuvieron presentes desde temprano y se ampliaron los horarios de entrada hasta las 8:30 horas.

Rafael Vera Vargas, supervisor escolar, explicó que la decisión de los padres de familia de no llevar a sus hijos a la escuela en estos días fríos es comprensible, aunque algunos prolongaron la ausencia más allá de lo esperado:

"Ya le siguieron con los días de frío, de lunes, martes y miércoles; ya el jueves tampoco. " Aunque dimos tolerancia de media hora para que llegaran después de las ocho, vimos que muy pocos lo hicieron", señaló.

La Secretaría de Educación otorgó flexibilidad a los padres para decidir sobre la asistencia de los alumnos de quinto grado hacia abajo cuando las temperaturas son extremas. Sin embargo, Rafael Vera recordó que la educación es obligatoria y que, si las temperaturas están por encima de los 6 grados, los padres deben llevar a sus hijos a clases.

"De quinto hacia abajo, es decisión de los padres llevar a los niños. Pero si estamos a 0 grados, se suspende el servicio educativo. "Sin embargo, cuando las temperaturas son mayores, la obligación es de los padres traer a los niños", indicó.

Un claro ejemplo del ausentismo se vivió en la escuela primaria Lázaro Cárdenas, donde, en el grupo de la maestra Nancy, de 24 alumnos solo dos asistieron a clases. Pese a ello, la docente adaptó la enseñanza para brindar atención personalizada a los estudiantes presentes y envió tareas en línea para los ausentes.

"Enviamos trabajo en línea, porque es decisión de los padres. Sin embargo, la obligación es traerlos si está arriba de 5 grados, ya que no se suspenden labores. También entendemos la preocupación de los padres ante el clima extremo, pero se debe evitar que los niños pierdan continuidad en su aprendizaje", explicó la maestra.

Por su parte, la supervisión escolar subrayó que estos días de suspensión parcial no deben tomarse como un periodo vacacional y que es responsabilidad de los padres asegurar que los niños continúen con sus estudios desde casa.

"La suspensión no significa que no se haga nada. Es para que los niños no salgan de casa por las bajas temperaturas, pero los maestros pueden conectarse con los alumnos de forma virtual o encargar trabajos a través de los grupos de chat escolares, que son muy comunes", concluyó Rafael Vera.

Ante estas condiciones, las autoridades educativas hicieron un llamado a los padres para que aprovechen las herramientas tecnológicas y refuercen los aprendizajes de los estudiantes desde casa, evitando así un rezago académico.

