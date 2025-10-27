Cerrar X
Tamaulipas

Pueden niños de seis años recibir vacuna contra tuberculosis

Autoridades en Reynosa aseguran que no hay riesgo si la dosis se aplica después del nacimiento y prevén nueva remesa de vacunas en las próximas semanas

  27
  Octubre
    2025

Ante la polémica generada por la falta de vacunas en hospitales del país, la Jurisdicción Sanitaria Número Cuatro, con sede en Reynosa, aclaró que los menores pueden recibir la vacuna contra la tuberculosis (BCG) hasta los seis años de edad, sin que ello represente un riesgo para su salud.

Las autoridades sanitarias explicaron que actualmente la cobertura de vacunación se encuentra limitada debido al retraso en la distribución de biológicos a nivel nacional. En Reynosa, apenas unos 300 menores han recibido la dosis que los protege contra esta enfermedad.

Iliana Villarreal Cantú, jefa de la Jurisdicción Sanitaria Número Cuatro, señaló que los padres de familia no deben alarmarse, ya que los menores pueden esperar sin problema a que lleguen nuevas dosis.

“Antes de los seis años le pueden aplicar la vacuna y sin problema pueden esperar a que llegue la segunda remesa. A un recién nacido se le tiene que aplicar antes de los siete días y, si no se aplica antes de los siete días, se tiene que esperar a que pase el mes para poder aplicarle su vacuna. No lleva refuerzo, es dosis única”, detalló la funcionaria.

Villarreal Cantú informó además que en un plazo de tres a cuatro semanas se espera la llegada de una segunda remesa de vacunas, con la cual se podrá atender a otro grupo de la población infantil pendiente de inmunizar.

El sector salud reiteró que la vacuna BCG continúa siendo prioritaria dentro del esquema nacional y exhortó a los padres de familia a mantenerse atentos a los avisos oficiales de los centros de salud para acudir cuando se reanude la aplicación.


