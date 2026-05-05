Apuesta Tamaulipas por prevención con tecnología

La implementación de un nuevo modelo de salud digital enfocado en la prevención ha comenzado a transformar la atención médica en Tamaulipas, particularmente en el seguimiento de mujeres embarazadas, donde ya se reportan resultados positivos en la reducción de riesgos y complicaciones.

El gobernador Américo Villarreal Anaya explicó que esta estrategia se basa en el uso de herramientas tecnológicas que permiten un monitoreo más cercano y constante de la salud materna. A través de una aplicación móvil, las mujeres embarazadas pueden reportar de manera sencilla síntomas de alerta como dolor de cabeza, mareos, fatiga extrema o cualquier otra señal que pudiera indicar una complicación.

El mandatario detalló que el sistema ha registrado hasta el momento 40,101 casos, lo que ha permitido ampliar la cobertura médica y dar seguimiento al 65% de la población embarazada en el estado. Esta digitalización de los servicios de salud no solo facilita el acceso a la atención, sino que también fortalece la capacidad de respuesta del personal médico.

Uno de los principales beneficios de esta plataforma es la generación de alertas en tiempo real. Cuando una paciente reporta síntomas de riesgo, el sistema notifica de inmediato al personal de salud, lo que permite una intervención oportuna, ya sea mediante orientación médica a distancia o la canalización inmediata a una unidad hospitalaria.

Gracias a este modelo preventivo, las autoridades han logrado resultados relevantes en materia de salud materna. Entre ellos, destaca que no se han registrado muertes maternas entre las usuarias de la aplicación, además de una disminución significativa en complicaciones como la preeclampsia y en riesgos neonatales, lo que representa un avance importante en la protección tanto de las madres como de los recién nacidos.

Villarreal Anaya subrayó que este tipo de estrategias forman parte de un enfoque integral que prioriza la prevención sobre la atención reactiva, con el objetivo de detectar oportunamente cualquier anomalía y reducir las probabilidades de desenlaces graves.

Asimismo, el gobernador recordó que, tras la modificación al artículo cuarto constitucional, el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a servicios de salud, así como a insumos y medicamentos gratuitos para la población que no cuenta con seguridad social, como la afiliada al IMSS o al ISSSTE.

En este contexto, el modelo de salud digital en Tamaulipas se perfila como una herramienta clave para cerrar brechas en la atención médica, especialmente en sectores vulnerables, al tiempo que sienta las bases para un sistema más eficiente, accesible y centrado en el bienestar de la población.

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