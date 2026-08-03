Reactiva economía el regreso de 15 mil 500 burócratas estatales

Restauranteros, tiendas, transporte público y pequeños comercios vuelven a registrar movimiento tras dos semanas de receso en las oficinas públicas

Este lunes retornaron a sus labores normales más de 15 mil 500 trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, luego de concluir el primer periodo vacacional del año, correspondiente a las vacaciones de verano.

Con el regreso se normalizan las actividades en los tres Poderes del Estado, así como en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y en todos los Organismos Públicos Descentralizados, conocidos como OPD.

Los Poderes y sus titulares

El Poder Ejecutivo, que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, concentra el mayor número de personal, distribuido en las diferentes secretarías y dependencias que operan en diferentes puntos de nuestra capital.

En el Poder Legislativo, cuyo presidente de la Junta de Gobierno es el diputado Humberto Prieto Herrera, también se reanudaron las actividades legislativas, de comisiones y de atención ciudadana.

En el Poder Judicial, que preside la magistrada Tania Gisela Contreras López, regresaron jueces, secretarios, actuarios y personal administrativo que integran el Supremo Tribunal de Justicia y los juzgados de todo el estado.

UAT y OPD de vuelta a labores

De igual forma, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que dirige el rector Dámaso Anaya Alvarado, reanudó sus actividades administrativas y de servicios, previo al arranque del próximo ciclo escolar.

Lo mismo ocurrió con todos los Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno Estatal, que operan con normalidad en ventanillas y áreas operativas.

Derecho marcado por la ley

Por ley, los trabajadores al servicio del Estado tienen derecho a dos periodos vacacionales al año.

Uno de ellos es el de verano, que acaba de concluir, y el otro corresponde a la temporada decembrina, ambos con goce de sueldo y prestaciones establecidas.

Se reactiva la economía de la capital

Con el regreso de la burocracia vuelve a la normalidad la actividad comercial en Ciudad Victoria.

Cabe recordar que la capital carece de industrias que le den vida económica, por lo cual se sostiene solamente de los ingresos que percibe por concepto del gobierno, cuyos empleados reciben una remuneración quincenal, y de las empresas que brindan servicios de proveeduría al ente estatal.

Restauranteros, tiendas, transporte público y pequeños comercios vuelven a registrar movimiento tras dos semanas de receso en las oficinas públicas.