Mundial reactiva ventas de pequeños comercios, suben 15%

Los productos con mayor demanda fueron cerveza, refrescos, agua embotellada, hielo, carbón, embutidos, tacos, elotes, así como playeras, gorras y banderas

El Mundial 2026 impulsó las ventas del pequeño comercio en México, con incrementos de entre 10% y 15%, principalmente durante los partidos de la Selección Mexicana, informó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

El repunte benefició la comercialización de bebidas, botanas, abarrotes, alimentos preparados y artículos alusivos al torneo.

"Desde el pequeño comercio, sí podemos decir que se rompió el marasmo de consumo que veníamos arrastrando. En este canal, las ventas se reactivaron de un 10% a 15%", afirmó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

Agregó que los productos con mayor demanda fueron cerveza, refrescos, agua embotellada, hielo, carbón, embutidos, tacos, elotes, así como playeras, gorras y banderas.

Aunque el organismo señaló que este impulso será temporal y concluirá con el torneo, consideró que representó un alivio para el consumo popular tras un complicado primer trimestre del año.

En contraste, indicó que el sector restaurantero reportó aumentos de entre 5% y 10% en sus ventas durante el Mundial.

Además del impacto económico, ANPEC destacó que el mayor legado del Mundial fue el fortalecimiento del ánimo y la unidad entre los mexicanos.