Rechaza supervisora escolar acusaciones de acoso laboral

Nereida Miroslava de la Garza Gil, supervisora de la zona escolar 82, rechazó las acusaciones de abuso de autoridad y acoso laboral planteadas por maestros

Nereida Miroslava de la Garza Gil, supervisora de la zona escolar 82 en esta capital, se negó a responder ante los medios de comunicación si eran ciertas las acusaciones sobre abuso de autoridad y acoso laboral, luego de la manifestación que maestros realizaron ayer durante la ceremonia de honores encabezada por el gobernador.

En conferencia de prensa, la supervisora calificó como espurias las acusaciones de acoso laboral hechas por el grupo de docentes.

Sin embargo, luego de leer un documento de 6 hojas, la hoy señalada por los maestros evitó responder las preguntas de los representantes de los medios de comunicación, saliendo en su defensa Jesús Castillo, quien se presentó como dueño de una consultoría.

“Su réplica, contra réplica ya la expresó, y también les comentó que todas estas constancias se encuentran en un proceso legal”, dijo el abogado.

Aseguró que ella denunció la existencia de aviadores en su zona escolar, personal que desde febrero pasado abandonó su centro de trabajo.

Nereyda Miroslava negó que su desempeño haya causado alguna afectación a los alumnos, como sostienen sus acusadores, a quienes señaló de estar orquestados por el sindicato, el cual ha pedido su remoción.

Los maestros inconformes expusieron que desde el pasado 1 de junio se emitió la instrucción de concentrar a la supervisora en la jefatura de sector, medida que hasta ahora no se ha cumplido. También aludieron a supuestos malos antecedentes de De la Garza Gil en otras zonas escolares donde estuvo asignada.

Al ser cuestionada sobre sus antecedentes similares que citaban los manifestantes en el sentido de acoso laboral y abuso de autoridad en otros sectores escolares donde estaba asignada, el abogado que acompañó a la supervisora, Jesús Castillo, quien encabeza una consultoría, respondió que no se puede declarar sobre hechos que no conocen, pues la maestra Nereida Miroslava no ha recibido notificación alguna sobre dichos antecedentes.

La supervisora informó que tramitó un amparo federal tras manifestar su inconformidad ante la instancia estatal.

Ayer, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, descartó que el sindicato de trabajadores esté detrás de la protesta y lo calificó como un gran aliado de la dependencia.

Por instrucción del Ejecutivo estatal, desde ayer se instaló una mesa de diálogo entre los manifestantes y la autoridad educativa, con la expectativa de alcanzar un acuerdo en beneficio de ambas partes.