Rechaza China acusaciones de Trump sobre elecciones en EUA

De acuerdo con CNN el gobierno chino reiteró que mantiene una política de no intervención en los asuntos internos de otros países

China rechazó las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró durante su discurso de este jueves que Beijing intentó influir en las elecciones estadounidenses y obtuvo decenas de millones de registros de datos de votantes en las elecciones de 2020.

Sin embargo, el gobierno chino reiteró que mantiene una política de no intervención en los asuntos internos de otros países.

De acuerdo con CNN, un portavoz de la embajada de China en Washington afirmó que el proceso electoral en EUA corresponde únicamente a los ciudadanos estadounidenses y negó cualquier participación de Beijing.

"China se ha adherido en todo momento al principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países. La elección de Estados Unidos es un asunto interno de Estados Unidos. Su resultado lo determinan los votos del pueblo estadounidense. China nunca ha interferido ni interferirá en las elecciones presidenciales de Estados Unidos", señaló el vocero.

Las declaraciones se producen después de que Donald Trump afirmara que China buscó influir en las elecciones estadounidenses y que había obtenido una gran cantidad de registros de datos de votantes.

El gobierno chino ha rechazado en diversas ocasiones acusaciones similares formuladas por gobiernos occidentales, entre ellos los de Australia, Canadá, Reino Unido y EUA, relacionadas con presuntos intentos de interferencia electoral o injerencia política.