Rechaza Michigan acusaciones de Trump sobre fraude electoral

La secretaria de Estado, Jocelyn Benson, rechazó las afirmaciones sobre que durante las elecciones de 2020 hubo votos 'comprados, robados o hackeados por China'

La secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, rechazó las afirmaciones del presidente de EUA, Donald Trump, quien aseguró que durante las elecciones de 2020 hubo votos "comprados, robados o hackeados por China" en distintos estados, entre ellos Michigan.

Minutos después del discurso del mandatario, Benson afirmó que las elecciones celebradas en Michigan en 2020 fueron "seguras y protegidas", al igual que los procesos electorales posteriores realizados en la entidad.

La funcionaria sostuvo que las declaraciones del presidente reavivan teorías ya desacreditadas sobre un proceso electoral cuyos resultados, dijo, reflejaron la voluntad de los votantes.

"Nada de su retórica cambia lo que es cierto: las elecciones de Michigan son seguras y protegidas y los resultados reflejan con precisión la voluntad del pueblo", señaló Benson.

Fiscal de Michigan también rechaza las acusaciones

La fiscal general del estado, Dana Nessel, emitió un posicionamiento por separado en el que también rechazó los señalamientos del mandatario.

Además, aseguró que su oficina defenderá la autonomía de las autoridades estatales y locales frente a cualquier intento de intervención del Departamento de Justicia de EUA en la administración de futuros procesos electorales.

Trump acusa encubrimiento de presunto fraude electoral

Durante su mensaje, Donald Trump afirmó que funcionarios federales encubrieron un supuesto esquema de fraude relacionado con el registro de votantes en Michigan durante las elecciones presidenciales de 2020.

Según el presidente, el Departamento de Justicia durante la administración de Joe Biden retrasó la investigación y posteriormente decidió archivarla, pese a que, aseguró, agentes del FBI consideraban que existían posibles delitos.

Trump sostuvo que las investigaciones se originaron tras detectar presuntas irregularidades en formularios de registro de votantes en el condado de Muskegon, donde personas habrían recibido pagos para recopilar registros electorales.

Documentos indican que no hubo votos fraudulentos

De acuerdo con la información citada durante el discurso presidencial, las investigaciones detectaron formularios con nombres y datos presuntamente falsos que fueron identificados por las autoridades estatales antes de incorporarse al proceso electoral.

Los documentos difundidos sobre el caso indican que esas irregularidades no derivaron en la emisión de votos fraudulentos.

Tras reiterar sus acusaciones, Donald Trump informó que solicitará al director del FBI trabajar de manera conjunta con el Departamento de Justicia para investigar y procesar a quienes resulten responsables de posibles delitos relacionados con el caso.