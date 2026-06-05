Recuperan cuerpo de hombre sin vida en el río Bravo 

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo recuperaron el cuerpo sin vida de un hombre en las aguas del río Bravo, luego de que autoridades de Estados Unidos reportaran su avistamiento en un tramo cercano al Hotel Holiday Inn.

De acuerdo con el coordinador de Bomberos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, Lino Sosa Gutiérrez, el hallazgo ocurrió aproximadamente un kilómetro río abajo del punto donde fue observado inicialmente por corporaciones estadounidenses, las cuales alertaron a las autoridades mexicanas para iniciar las labores de búsqueda y rescate.

Tras recibir el reporte, los equipos de emergencia se movilizaron al lugar y lograron localizar el cuerpo, que correspondía a una persona del sexo masculino.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido determinada. Las autoridades esperan la intervención de las instancias competentes para verificar si el fallecido portaba alguna identificación y establecer su origen. Tampoco se descarta que pudiera tratarse de una persona reportada previamente como desaparecida en esa zona.

Sosa Gutiérrez explicó que durante la mañana del miércoles personal de rescate acudió al área conocida como El Patinadero, tras recibir un aviso de agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Laredo.

Sin embargo, cuando los elementos arribaron al sitio, el cuerpo ya se encontraba sumergido, lo que impidió obtener características que facilitaran su identificación inmediata.

Las autoridades buscarán intercambiar información con corporaciones estadounidenses para determinar si existe relación entre el cuerpo recuperado y algún reporte previo de una persona desaparecida en el cauce internacional.

El funcionario señaló que, aunque actualmente el nivel del río Bravo permanece bajo, la corriente continúa representando un peligro para quienes ingresan al agua, especialmente en zonas no aptas para actividades recreativas.

El cuerpo fue localizado atorado en una formación conocida como "isleta", situación que permitió a los rescatistas efectuar las maniobras necesarias para su recuperación.

Protección Civil reiteró el llamado a la población para evitar introducirse al río Bravo, ya que las condiciones del afluente pueden representar riesgos graves para la integridad física de las personas, independientemente de la profundidad aparente del agua.

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