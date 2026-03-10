Recuperan tres cuerpos tras colapso de edificio en CDMX

Rescatistas recuperaron los cuerpos de tres personas que quedaron atrapados tras el colapso de un edificio registrado este lunes sobre la Calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

A través de redes sociales, el director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, compartió, durante la madrugada de este martes, un video en el que se muestra cómo un grupo de rescatistas trabajaban para encontrar a las personas afectadas. De acuerdo con el "Jefe Vulcano", la víctima se encontraba a un metro de profundidad.

#AlMomento, hemos localizado el cuerpo previamente identificado por Togo, a 1 m de la superficie, aproximadamente. Intensificamos las labores para su recuperación. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/SQWIOwR6IQ — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 10, 2026

Horas más tarde y tras intensificar las labores de rescate, el grupo de rescatistas logró localizar un segundo cuerpo alrededor de las 5:00 horas.

El mismo director mencionó que sus restos fueron puestos a disposición de los servicios perificiales de la Fiscalia General de Justicia la Ciudad de México.

En este momento se recupera el segundo cuerpo de las tres personas atrapadas en el colapso del edificio en San Antonio Abad. Se pone a disposición de servicios periciales de la Fiscalia General de Justicia la Ciudad de México. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/hGoaVScQtM — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 10, 2026

Protección Civil notifica un tercer fallecimiento

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil anunció que se encontró el cuerpo de un tercer trabajador que se encontraba desaparecido tras el derrumbe de este inmueble.

Derivado de los trabajos que se realizan para encontrar al último trabajador afectado por el colapso parcial del edificio ubicado en Av. San Antonio Abad, lamentablemente, se confirma su fallecimiento. Continuamos realizando labores para la recuperación del cuerpo.



La… pic.twitter.com/1Mg5CqrV7c — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 10, 2026

En el lugar se encuentra pesonal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil de Ciudad de México.

De acuerdo con informes, esta estructura presentaba diversos daños tras los sismos de 1985 y 2017, mismo que se encontraba abandonado. Sin embargo, al momento de querer derrumbarlo, el peso de la estructura cedió de forma no controlada, por lo que al menos 57 trabajadores quedaron atrapados, de forma inicial.

Colapsa edificio en demolición en la alcaldía Cuauhtémoc

El desplome de un edificio en proceso de demolición movilizó a cuerpos de emergencia la tarde de este lunes en la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió en el cruce de la Calzada San Antonio Abad y la calle Alfredo Chavero, donde brigadas de rescate trabajan para localizar a personas que quedaron atrapadas entre los escombros.

Aquí te presentamos la nota completa: Colapsa edificio en demolición en la alcaldía Cuauhtémoc

Comentarios