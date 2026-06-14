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Tamaulipas

Refuerzan acciones ante baja presión con potencial ciclónico

Entidades como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato, donde se esperarán lluvias muy fuertes

  • 14
  • Junio
    2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció que se mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico ante su posible ingreso al estado de Tamaulipas.

A través de un comunicado, se mencionó que en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se reforzarán las acciones debido a las posibles lluvias que se registrarán en las regiones noreste, oriente y centro del país

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta onda ingresará sobre Tamaulipas y se desplazará hacia el noreste del territorio nacional, dispersándose durante la tarde.

"De manera simultánea, la interacción de una circulación ciclónica, una vaguada en niveles medios, un sistema frontal y la onda tropical número 7, ocasionarán chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes en gran parte del país".

Esto incluye a entidades como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato, donde se esperarán lluvias que pueden oscilar entre puntuales y muy fuertes.

En tanto, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Chiapas, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene especial comunicación con las autoridades de las entidades mencionadas para coordinar y reforzar los protocolos de respuesta. 

Además, se llevará a cabo la inspección de los inmuebles destinados a habilitarse como refugios temporales, para garantizar que cumplan con las normativas sanitarias y dispongan de los servicios básicos para brindar una atención digna.

 

 


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