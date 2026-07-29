Refuerzan en Reynosa vigilancia por maltrato animal

Autoridades recordaron que la legislación vigente contempla sanciones para quienes incumplan con las obligaciones de brindar un trato digno a los animales

Las acciones para proteger el bienestar animal continúan fortaleciéndose en Reynosa con inspecciones derivadas de reportes ciudadanos sobre posibles casos de descuido o maltrato hacia mascotas.

Recientemente, personal de Control y Bienestar Animal atendió un reporte en la colonia Villas del Roble, donde localizó a un perro de raza pitbull con movilidad limitada debido a que su cadena se encontraba enredada con una extensión. Aunque el animal contaba con agua y un área de resguardo, las autoridades detectaron condiciones de limpieza inadecuadas, por lo que iniciaron el procedimiento administrativo correspondiente e indicaron medidas correctivas al propietario.

Las autoridades recordaron que la legislación vigente contempla sanciones para quienes incumplan con las obligaciones de brindar un trato digno a los animales, por lo que exhortaron a la población a mantener a sus mascotas en condiciones adecuadas de salud, higiene, alimentación y seguridad.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar de manera anónima cualquier caso de presunto maltrato o abandono a través de las redes sociales oficiales del municipio, con el propósito de atender oportunamente las denuncias y proteger el bienestar de los animales de compañía.