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Tamaulipas

Refuerzan puertas de acceso al estado contra enfermedades

La Coepris intensificó filtros y monitoreos en centrales, puertos y aeropuertos para prevenir riesgos a la salud y mantener la supervisión en establecimientos

  • 17
  • Junio
    2026

Con el objetivo de prevenir riesgos a la salud, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) reforzó la estrategia de monitoreo en centrales de autobuses, puertos marítimos y aeropuertos de Tamaulipas, informó el titular de la dependencia, Mario Rebolledo Urcadiz. 

Además, el funcionario de la Secretaría de Salud dijo que hace algunos meses descubrieron la presencia de clembuterol en productos cárnicos, lo que obligó a una sanción a los negocios involucrados. 

Dijo que estos operativos se realizan de manera permanente en todos los establecimientos que ofrecen alimentos a clientes y usuarios, en los 43 municipios de Tamaulipas. 

“Estamos muy vigilantes, sobre todo en aeropuertos; tenemos nuestros filtros sanitarios, estamos cuidando que todos los ciudadanos que lleguen al Estado pasen por un filtro sanitario. Tenemos tomas de temperatura, cuestionarios que tienen que llenar si es que hay necesidad por el tipo de lugar de donde viene”, señaló.


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