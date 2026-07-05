El objetivo de esta mejora es ofrecer instalaciones en óptimas condiciones para el desarrollo de actividades culturales y artísticas

Inicio / Tamaulipas / Refuerzan rehabilitación del Teatro de la Reforma en Matamoros

Como parte de las acciones de rehabilitación y rescate del Teatro de la Reforma, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Beto Granados anunció la adquisición de nuevos equipos industriales de aire acondicionado para este emblemático recinto.

El objetivo de esta mejora es ofrecer instalaciones en óptimas condiciones para el desarrollo de actividades culturales y artísticas, garantizando a la ciudadanía un espacio digno, cómodo y funcional para la realización de eventos y espectáculos.

La inversión forma parte del rescate de espacios públicos

El presidente municipal destacó que esta inversión forma parte de la estrategia de su administración para fortalecer los espacios públicos que forman parte de la identidad de la ciudad, así como impulsar el acceso a la cultura.