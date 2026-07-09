Refuerzan trabajos de rehabilitación de pavimento en Victoria

El alcalde Eduardo Gattás intensifica el programa de bacheo y reencarpetado en el bulevar José López Portillo y la avenida del Estudiante

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En tanto se intensifica en Victoria el programa de bacheo y reencarpetado en vialidades de alto tráfico como el bulevar José López Portillo y Avenida del Estudiante, el alcalde Eduardo Gattás Báez gestiona importante volumen de asfalto ante Pemex.

Esta semana, Gattás Báez sostiene reuniones con funcionarios de la paraestatal en la capital del país con altas posibilidades de obtener toneladas de asfalto para Victoria que aceleren el programa de rehabilitación de pavimento dañado en la zona centro, principales vialidades y acceso a colonias.

Con más equipo humano y nueva tecnología, el Gobierno de Eduardo Gattás Báez prepara importante proyecto de rehabilitación asfáltica, priorizando avenidas principales, accesos a las colonias, rutas del transporte público y vialidades secundarias.

Cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas Municipales realizaron trabajos en el boulevard José López Portillo, entre calle 8 y boulevard Fidel Velázquez, y en la Avenida del Estudiante, entre Avenida Justo Sierra y Boulevard Guadalupe Victoria.