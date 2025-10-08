Cerrar X
Tamaulipas

Refuerzas acciones de capacitación sobre política migratoria

El ITM capacita a servidores públicos sobre política migratoria y derechos humanos para proteger a personas migrantes en Tamaulipas

  • 08
  • Octubre
    2025

El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, (ITM), reforzó el programa de capacitaciones en materia de derechos humanos, enfocadas en fortalecer el conocimiento de los servidores públicos sobre la política migratoria, informó el titular de la dependencia, Juan José Rodríguez Alvarado. 

Estas capacitaciones son fundamentales para asegurar que quienes trabajan en el ámbito migratorio puedan ofrecer un mejor apoyo y protección a las personas migrantes, abordando temas como la trata y tráfico de personas, así como la ética pública.

Juan José Rodríguez Alvarado, dijo que se trata de acciones positivas para promover el respeto y la defensa de los derechos humanos de las y los migrante en la franja fronteriza de Tamaulipas. 

La capacitación va dirigida a servidores públicos de las diversas dependencias de la administración pública estatal que incluyen “Política migratoria del Estado mexicano y contexto migratorio en Tamaulipas”, “Trata y tráfico de personas migrantes”, y “Acceso a derechos y no discriminación de personas migrantes”. 

El funcionario estatal puntualizó que estas capacitaciones responden al objetivo de garantizar que las y los servidores públicos, estén preparados para actuar con sensibilidad, enfoque humanitario y pleno respeto a los derechos humanos.


