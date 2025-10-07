Regresan filtros sanitarios a escuelas de Reynosa por virus

Los filtros sanitarios regresaron a las escuelas de Reynosa, luego de que en un jardín de niños se detectaran más de 20 casos del virus de boca, manos y pies, una enfermedad viral que afecta principalmente a menores de edad y que ha encendido las alertas en la frontera de Tamaulipas.

El padecimiento es provocado por los enterovirus, especialmente el Coxsackievirus A16 y, en algunos casos, el Enterovirus 71. En el jardín de niños “Juan Escutia”, las autoridades decidieron reinstalar los filtros sanitarios y revisar diariamente a cada alumno antes de permitir su ingreso al plantel.

La directora del kínder, Aracely Pérez Rubio, explicó que estas acciones se realizan en coordinación con el sector salud.

“El centro de salud nos dio algunas recomendaciones que estamos siguiendo, como realizar filtros a la entrada para evitar que los niños vengan contagiados y que ingresen a las instalaciones. No es para alarmarnos, es solamente para tomar algunas precauciones y tiene que salir”, comentó.

El virus es altamente contagioso entre la población menor de seis años, aunque no se descarta el riesgo en niños de hasta diez años. Se transmite por contacto con saliva, mucosidad, ampollas, heces o superficies contaminadas, como juguetes y mesas, lo que ha llevado a las escuelas a reforzar las medidas de limpieza y supervisión.

Entre los padres de familia hay preocupación, especialmente entre quienes ya han enfrentado este padecimiento en casa. Nohemí, madre de familia, relató su experiencia.

“Sí es un dolor para los niños, lo viví con mi sobrinito y sí se siente muy feo. Antes de entrar al kínder, él ya lo traía, pero se vio muy mal porque le dio mucha temperatura y le salieron muchas cositas en la boca”, expresó.

Cada mañana, los padres hacen fila a la entrada del plantel para que sus hijos sean revisados. Los síntomas suelen aparecer entre tres y siete días después del contagio e incluyen fiebre ligera, dolor de garganta, aftas o llagas en la boca, erupciones en manos, pies, glúteos o genitales, además de malestar general y falta de apetito.

Otra madre, Jakie Zavala, comentó que el virus puede complicarse si no se detecta a tiempo.

“Cuando ya los niños están muy graves, la fiebre no les permite ni siquiera comer por las llagas que se les hacen en la boca. Es por dentro de la boca, manos, pies… nada más hay que seguir las instrucciones que nos dan los maestros y apoyarlos”, dijo.

Por su parte, Ángeles Sandoval, también madre de familia, reconoció la importancia de mantener las medidas preventivas.

“Es algo preocupante, nada más hay que tener cuidado con los niños, que se laven las manos y todo eso. Ya los han estado revisando cada que entramos. Yo les digo que tengan cuidado, que no toquen tanto a los compañeritos”, señaló.

Las autoridades de salud recordaron que no existe vacuna para prevenir el virus de boca, manos y pies, por lo que insistieron en reforzar la higiene personal, el lavado de manos y la desinfección de objetos, además de mantener la vigilancia constante en las escuelas para contener la propagación del contagio.

