Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
2026_f84e5893c4
Tamaulipas

Regresan actividades en escuela primaria tras incidente

La Secretaría de Educación de Tamaulipas condena cualquier acto de violencia dentro o en las inmediaciones de los espacios escolares

  • 25
  • Marzo
    2026

Después del incidente registrado este día en la Escuela Primaria “Lauro Aguirre”,  de  la colonia Benito Juárez de Reynosa, que motivó la activación inmediata de medidas de protección para salvaguardar la integridad de alumnas, alumnos, personal docente, madres y padres de familia, el secretario General de Gobierno Héctor Joel Villegas González, confirmó que las actividades académicas regresaron a la normalidad. 

Cabe señalar que durante el ingreso de las y los estudiantes a la jornada escolar se presentó un padre de familia, quien asumió una conducta agresiva y violenta, generando una situación de riesgo dentro de la comunidad escolar. 

En el mismo reporte se hace constar que también hubo amenazas dirigidas a personal docente y directivo, así como un ambiente de alarma e incertidumbre entre quienes se encontraban en el plantel sin registrarse personas lesionadas.

Con el propósito de proteger la integridad física de la comunidad educativa, se determinó la suspensión temporal de labores y la aplicación de medidas inmediatas de resguardo como establecen las guías y protocolos vigentes. 

La Secretaría de Educación de Tamaulipas condena cualquier acto de violencia dentro o en las inmediaciones de los espacios escolares. Las escuelas deben ser entornos seguros, de convivencia pacífica, respeto y formación integral.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

juez_congreso_84da66bd51
Niega juez cancelar juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores
3ec8149a_29c2_498d_928f_1ae374707262_31f548c34f
Operativo federal clausura pozos ilegales en Cuatro Ciénegas
milei_cjng_5e38559f74
Designa Argentina al CJNG como organización terrorista
publicidad

Últimas Noticias

copa_asiatica_a00811351c
Aplazan sorteo de la Copa Asiática por conflicto en Medio Oriente
waldo_fernandez_otorga_perdon_karina_barron_c5eeb9dd8a
Llegan a un acuerdo y otorga perdón a Karina Barrón
juez_congreso_84da66bd51
Niega juez cancelar juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores
publicidad

Más Vistas

Adrian_de_la_Garza_a34ee033a8
Inaugura Adrián de la Garza operativo por Semana Santa
nl_uber_aeropuerto_de40106174
Hostiga Guardia Nacional a taxis de plataforma en el Aeropuerto
EH_DOS_FOTOS_63_5f890f4e63
Denuncia mujer estafa al vender reloj de lujo en San Pedro
publicidad
×