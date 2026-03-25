Regresan actividades en escuela primaria tras incidente

Después del incidente registrado este día en la Escuela Primaria “Lauro Aguirre”, de la colonia Benito Juárez de Reynosa, que motivó la activación inmediata de medidas de protección para salvaguardar la integridad de alumnas, alumnos, personal docente, madres y padres de familia, el secretario General de Gobierno Héctor Joel Villegas González, confirmó que las actividades académicas regresaron a la normalidad.

Cabe señalar que durante el ingreso de las y los estudiantes a la jornada escolar se presentó un padre de familia, quien asumió una conducta agresiva y violenta, generando una situación de riesgo dentro de la comunidad escolar.

En el mismo reporte se hace constar que también hubo amenazas dirigidas a personal docente y directivo, así como un ambiente de alarma e incertidumbre entre quienes se encontraban en el plantel sin registrarse personas lesionadas.

Con el propósito de proteger la integridad física de la comunidad educativa, se determinó la suspensión temporal de labores y la aplicación de medidas inmediatas de resguardo como establecen las guías y protocolos vigentes.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas condena cualquier acto de violencia dentro o en las inmediaciones de los espacios escolares. Las escuelas deben ser entornos seguros, de convivencia pacífica, respeto y formación integral.

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