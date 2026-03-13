Regresan administrativos, pero no hay clases la Secundaria #2

El secretario de educación, Miguel Ángel Valdés García, anunció que se ha llegado a un acuerdo con los padres de familia de la Escuela Secundaria General Núm. 2 "Arquímedes Caballero Caballero", que incluye cinco puntos fundamentales que buscan mejorar la seguridad y el ambiente educativo en la institución.

1.- Nombramiento del Director: Se confirma el nombramiento de un nuevo director para el plantel, quien será clave para el funcionamiento adecuado de la escuela.

2.- Protocolo de Acceso: Se implementará un protocolo más riguroso para el acceso a las instalaciones, garantizando la seguridad de los alumnos.

3.- Registro Electrónico: Se establecerá un registro electrónico para las faltas y ausencias de los docentes, con el fin de llevar un control más efectivo.

4.- Revisión de la Plantilla Laboral: Se solicitará que no haya faltantes de maestros. La Secretaría de Educación revisará la plantilla laboral para asegurar la cobertura necesaria.

5.- Derecho a la Educación: Se abordará la situación de dos alumnos que podrían verse afectados en su derecho a la educación. El director está implementando clases en línea y se están cumpliendo los acuerdos establecidos.

Valdés García también destacó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, mencionando que se reforzarán los protocolos de seguridad, incluyendo la operación mochila, si se sospecha de problemas relacionados con drogas en la escuela, principalmente el consumo de marihuana.

“Estamos contentos, ayer fue un diálogo fraterno con los padres de familia. Esta secundaria ha tenido una mala reputación en Victoria y es necesario levantarla”, señaló.

Al ser cuestionado sobre las investigaciones relacionadas con un incidente de seguridad que involucró una navaja detectada en el exterior del plantel y un supuesto brownie con marihuana, el secretario comentó que no hay evidencia visual y que se debe cuidar la integridad de los alumnos. Se procederá con evaluaciones psicológicas y apoyo socioemocional para los estudiantes afectados, garantizando que no se les niegue el derecho a la educación.

Finalmente, Valdés García descartó de manera contundente los señalamientos de influyentísimo en el caso de la subsecretaria de educación básica, Nora de los Reyes, aclarando que no existe ningún parentesco entre ellos.

El secretario reafirmó que, si es necesario, se implementará el operativo mochila, con la participación de padres de familia, maestros y la mesa directiva, respaldados por la Secretaría de Seguridad Pública. “Si es necesario hacer un filtro de seguridad, lo haremos”, concluyó.

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