Reinauguran Central de Autobuses de Victoria tras remodelación

Después de más de cuatro décadas de operación, la Central de Autobuses de Victoria fue reinaugurada este miércoles tras una remodelación integral en la que se invirtieron 90 millones de pesos, con el objetivo de ofrecer instalaciones modernas, funcionales y acordes a las necesidades de movilidad de la región.

El acto fue encabezado por el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, quien destacó que la renovación de la terminal es resultado de la colaboración entre el gobierno municipal, el Consejo de Transporte Foráneo, empresarios y propietarios de líneas de autobuses.

La obra representa una de las inversiones más importantes en infraestructura de transporte para la capital tamaulipeca en los últimos años y busca fortalecer la conectividad de miles de usuarios que diariamente utilizan este servicio.

Modernizan terminal que opera desde 1980

Acompañado por su esposa, Lucy de Gattás, integrantes del Cabildo local y miembros del Consejo de Administración de la terminal, el alcalde realizó el corte de listón inaugural y recorrió las nuevas instalaciones de la central, construida originalmente en 1980.

La remodelación permitirá brindar un mejor servicio a más de 40 mil usuarios, quienes contarán con espacios renovados, mayor comodidad y mejores condiciones para sus traslados dentro y fuera del estado.

“En Victoria estamos convencidos de que cuando sociedad y gobierno trabajan en equipo, los resultados se notan. Porque el desarrollo de una ciudad se construye sumando esfuerzos, generando confianza y pensando en el bienestar de las familias”, afirmó Eduardo Gattás Báez.

Empresarios refrendan confianza en Ciudad Victoria

Durante la ceremonia, el presidente del Consejo de Administración de la Central de Autobuses de Victoria, José de Jesús Mora Herrera, reconoció la gestión realizada por el alcalde para impulsar proyectos que contribuyan al crecimiento económico y social de la capital tamaulipeca.

El representante empresarial destacó que la modernización de la terminal no solo mejorará la movilidad de la población, sino que también fortalecerá la competitividad de la región al contar con infraestructura de mayor calidad.

“La importancia de esta nueva infraestructura es que dará movilidad e impulsará el desarrollo social y económico de la región. Para nosotros invertir en esta central significa refrendar nuestra confianza en Victoria y Tamaulipas”, enfatizó Mora Herrera.

Anuncian nuevas inversiones por mil 500 millones de pesos

En el marco de la reinauguración también se dieron a conocer nuevos proyectos de inversión para Ciudad Victoria, que contemplan la llegada de centros comerciales, cadenas de alimentos, desarrollos inmobiliarios, refaccionarias, clubes deportivos, empresas manufactureras, agencias automotrices, plazas comerciales y centros médicos.

De acuerdo con lo informado durante el evento, estas inversiones representarían una derrama económica estimada en 1 mil 500 millones de pesos, lo que contribuiría a la generación de empleos y al fortalecimiento de la actividad económica en la capital del estado.

Con la modernización de la Central de Autobuses y el anuncio de nuevos proyectos de inversión, Ciudad Victoria busca consolidarse como un polo de desarrollo regional con mejores condiciones de movilidad, infraestructura y crecimiento económico.

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