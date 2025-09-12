Reinauguran la Biblioteca Central del Estado tras remodelación

Como parte de su compromiso por mejorar los espacios educativos y culturales del estado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, acudió a la reinauguración de la Biblioteca Central del Estado "Fray Servando Teresa de Mier".

Este mítico espacio con 40 años de historia está ubicado a unos metros del Palacio de Gobierno y es un ícono de la cultura regia, pues aunque nunca hayas entrado, seguramente llegaste a pasar por ahí en algún momento.

Esta renovación total incluye más de 30,000 libros, áreas dedicadas a la primera infancia, zona multimedia, auditorio, lactarios, una sala de grabación, área de lectura juvenil; una sala para destacar el legado de Nuevo León y hasta una cafetería.

Durante su intervención en la ceremonia de reapertura, García Sepúlveda resaltó la importancia de darle un área dedicada a la primera infancia, pues es cuando más fácilmente se les puede acercar a la cultura.

“Esta biblioteca está muy cargada a bebés. Nuevo León confía que la mejor apuesta que podemos tener es a nuestros niños, sobre todo a los bebés, que es la época más moldeable y la que como esponjas agarran todo. Esta biblioteca se renovó completamente para que haya un espacio completo de primera infancia, para bebés de 0 a 3 años y otro espacio completo para niños de 3 a 12”, apuntó.

Además, durante el evento, la titular de AMAR a Nuevo León y la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, realizaron la inauguración del lactario público número 116 del estado.





