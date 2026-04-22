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Tamaulipas

Reinauguran caja empresarial en oficinas fiscales de Reynosa

La reapertura de esta ventanilla ya había demostrado resultados positivos con anterioridad, al permitir una atención más ordenada y eficiente.

  • 22
  • Abril
    2026

Con el objetivo de mejorar la atención y reducir los tiempos de espera, este día fue reinaugurada la caja empresarial en las oficinas fiscales de Reynosa, una medida impulsada por el director estatal de estas dependencias en Tamaulipas, Marcelo Olán Mendoza.

El funcionario explicó que esta acción forma parte de las estrategias implementadas desde su llegada al cargo, luego de detectar que una sola fila concentraba a ciudadanos con múltiples trámites, lo que generaba retrasos significativos en el servicio.

En ese sentido, destacó que la reapertura de esta ventanilla ya había demostrado resultados positivos con anterioridad, al permitir una atención más ordenada y eficiente. “El día de hoy se reinaugura la caja empresarial, fue una acción que hicimos cuando llegamos a esta oficina y dio muy buenos resultados para los ciudadanos principalmente, para que no estén haciendo fila”, expresó.

Detalló que esta caja está dirigida principalmente a empresarios y comerciantes, en especial a quienes manejan flotillas de vehículos, con la finalidad de que puedan realizar sus gestiones de manera directa sin afectar el flujo de atención del resto de los usuarios.

Asimismo, señaló que uno de los principales problemas detectados era la saturación en una sola fila debido a la cantidad de trámites que algunos usuarios realizaban, lo que provocaba retrasos para los demás. “La intención es que no haya tanta fila y no se atrase, porque vienen muchas personas con demasiados trámites y se atrasaba la fila”, comentó.

Olán Mendoza subrayó que con esta medida se busca brindar un mejor servicio tanto al sector empresarial como a la ciudadanía en general, al agilizar los procesos dentro de las oficinas fiscales. “Aquí se apoya a los ciudadanos, a los empresarios y comerciantes con esta caja empresarial”, puntualizó.


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