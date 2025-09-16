Reparten alimento gratuito a los necesitados en Nuevo Laredo

Todos los martes, la comunidad de la iglesia cristiana “Fuente de Vida” llega con comida y refrescos a la plaza Insurgentes, frente al Hospital General.

En platos y vasos desechables sirven el desayuno para personas que esperan noticias de pacientes internados, gente que ya ha gastado mucho dinero en medicamento y doctores, como para gastar en comida también. Igualmente atienden a indigentes y quienes se acercan a pedir un plato de comida.

Roberto Melchor, pastor de la iglesia Fuente de Vida, mencionó que tienen más de ocho años de realizar esta actividad semana con semana, pues quienes asisten al Hospital General son personas que no tienen servicio de Seguridad Social, y generalmente son los de menos recursos económicos.

“Esta actividad nosotros la tenemos realizando ya más de ocho años, cada martes Dios nos da la oportunidad de poder estar aquí en esta plaza Los Insurgentes frente al Hospital General para compartir la palabra y entregar alimentos.

“Este lugar es un lugar de mucha necesidad, la mayoría de las personas que vienen a este lugar es porque no tienen un Seguro Social o el ISSSTE o etcétera, son personas con necesidades económicas”, declaró el pastor.

El templo se ubica en la Colonia 20 de Noviembre, al poniente de Nuevo Laredo, un sector de gente humilde y trabajadora que, lo poco que tienen, lo comparten con los más necesitados, con quienes atraviesan problemas de salud en sus familias.

“Sabemos que lo que traemos puede ser de mucha ayuda para ellos, el alimento y sobre todo el alimento espiritual, hay mucha necesidad aquí”, aseveró.

Normalmente llevan entre 100 a 120 porciones de alimento. Este martes repartieron tacos de harina, refrescos y arroz con leche, que parecía multiplicarse como el pescado de Jesús, porque la olla parecía que ya no tenía contenido, pero seguían saliendo más vasos de este alimento.

El pastor dijo que son 20 los feligreses que los martes acuden a esta actividad, y cada uno lleva lo que puede para compartir con los necesitados. A veces son tacos, otros son tamales, guisos, refrescos o café, pero siempre es de gran beneficio.

“Cada uno de los que tú ves con chalecos amarillos, ellos se levantan en la mañana, preparan estos alimentos y los traen, es lo que cada uno Dios pone en su corazón traer”.

El religioso espera que esta actividad sea un ejemplo para que más personas, sin importar su religión, tiendan la mano a sus semejantes.

“Primeramente Dios nos dé la oportunidad de hacerlo, lo seguiremos haciendo. Motivar a todas las personas, no nada más a las iglesias cristianas, sino a todas las personas de aquí de Nuevo Laredo a que se sumen en actividades altruistas, porque eso es bien importante.

“Yo creo que todos como sociedad estamos construyendo una mejor ciudad, no podemos dejarle esto en manos de otras personas, sino que hay que tomar nuestra responsabilidad como ciudadanos, siempre”.

