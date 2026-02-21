Jóvenes llevan apoyo a familias en hospital de Matamoros

En medio de la incertidumbre que viven decenas de familias a las afueras de un hospital en Matamoros, un grupo de jóvenes decidió actuar. Integrantes del Grupo Voluntario MAJOR y del equipo Orduña instalaron una mesa y comenzaron a repartir alimentos y bebidas durante la noche.

Sin solicitar datos ni testimonios, los voluntarios ofrecieron tortas, agua fresca y palabras de aliento a quienes permanecen en el área de urgencias en espera de información médica.

De acuerdo con testigos, la ayuda llegó en un momento clave, cuando el cansancio y los gastos acumulados afectan a muchas de las familias que permanecen por horas, e incluso días, fuera del nosocomio.

Organización y servicio

Uniformados en color verde y trabajando de manera coordinada, los jóvenes realizaron la entrega de apoyos sin buscar reflectores. La actividad forma parte de una serie de acciones solidarias que, según señalaron, continuarán en la ciudad.

Familiares de pacientes agradecieron el gesto, algunos de forma verbal y otros con muestras de reconocimiento.

La presencia de estos grupos juveniles refleja una participación ciudadana enfocada en la empatía y el trabajo comunitario, particularmente en espacios donde la espera y la preocupación son constantes.

Los voluntarios adelantaron que mantendrán este tipo de jornadas, con el objetivo de seguir respaldando a quienes atraviesan momentos difíciles fuera de los hospitales de Matamoros.

