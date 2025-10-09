Cerrar X
Tamaulipas
Tamaulipas

Reparten jóvenes comida a familiares de pacientes hospitalizados

Los jóvenes estuvieron afuera de la clínica 33 del IMSS en donde entregaron comida ante la necesidad que enfrentan personas que no pueden alejarse del hospital

  • 09
  • Octubre
    2025

Un grupo de jóvenes universitarios de Reynosa llamó la atención luego de ser vistos en las afueras de la clínica 33 del IMSS, donde repartieron croissant, sándwiches y refrescos a familiares de pacientes que permanecen por largas horas esperando ser atendidos por un médico.

Los estudiantes explicaron que decidieron llevar a cabo esta acción tras ser testigos de la necesidad que enfrentan muchas personas que no pueden alejarse de la puerta del hospital por temor a perder su turno.

La estudiante Valeria Monserrat Gómez explicó que la iniciativa surgió con el objetivo de apoyar a quienes tienen familiares hospitalizados.

“El día de hoy venimos a apoyar a la gente que lo necesita, a la gente que tiene algún familiar adentro y que están aquí esperando. Les venimos a dar un refrigerio, trajimos croissant y sándwiches y los acompañamos con un refresco.

"Nosotros tres anduvimos buscando qué podíamos traer, algo rico y que les llenara a todos, trajimos lo más que pudimos la verdad, pero como quiera nos faltaron un poquito de personas, pero para la próxima nos vamos a preparar con más, la verdad se siente bien apoyar a la gente que nos necesita”.

Aunque llevaron la mayor cantidad posible de alimentos, reconocieron que algunos asistentes se quedaron sin recibir, por lo que planean organizarse mejor en futuras ocasiones.

El gesto fue recibido con gratitud por las familias presentes, quienes destacaron la solidaridad de los jóvenes.

Esta acción demuestra que todavía hay esperanza en la juventud y que, en ocasiones, hace más el que quiere que el que puede.


