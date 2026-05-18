Rescatan a alumna tras lanzarse a dren en Reynosa

Una adolescente de 14 años escapó de la Secundaria General Número 3 “Francisco J. Múgica” y se lanzó a un dren en la colonia Ribereña, provocando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y encendiendo nuevamente las alertas sobre la salud emocional de los estudiantes en Reynosa.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:30 de la mañana sobre el bulevar Fundadores, a pocos metros del plantel educativo. Elementos de Protección Civil y Bomberos lograron auxiliar a la menor identificada como Alexia “N”, quien presuntamente atravesaba por un fuerte cuadro emocional y depresivo. Afortunadamente, el bajo nivel del agua evitó una tragedia mayor.

Familiares de la adolescente acudieron al lugar tras ser notificados, mientras que padres de familia cuestionaron las medidas de vigilancia dentro de la escuela, ya que la estudiante habría salido por un portón que presuntamente permanece abierto de manera constante.

Aunque docentes detectaron un comportamiento inusual en la menor desde temprana hora, no se logró impedir que abandonara el plantel, situación que generó críticas sobre la falta de protocolos preventivos y atención psicológica en las instituciones educativas públicas.

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