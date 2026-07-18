Reynosa atenderá camino de acceso a Quinta La Fauna

Tras el acercamiento, la administración de Quinta La Fauna agradeció públicamente la pronta respuesta del Gobierno Municipal

Luego de que la administración de Quinta La Fauna hiciera pública una solicitud para mejorar las condiciones del camino de acceso al recinto, el Gobierno Municipal de Reynosa respondió con acciones inmediatas para atender la problemática.

A través de redes sociales, los responsables del espacio recreativo señalaron que el mal estado de la vialidad se ha convertido en uno de los principales obstáculos para recibir a un mayor número de visitantes, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades municipales para mejorar el acceso al lugar, que es frecuentado por familias de Reynosa, municipios vecinos y del Valle de Texas.

La publicación generó una amplia respuesta ciudadana, reflejando el interés de la comunidad por preservar y fortalecer este espacio dedicado a la convivencia familiar y al turismo local.

Municipio responde a la solicitud de Quinta La Fauna

Por instrucciones del alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz, el secretario de Obras Públicas, Eduardo López Arias, estableció comunicación con los representantes de Quinta La Fauna para informarles que el municipio realizará trabajos de raspado y nivelación del camino como una medida inmediata para facilitar el ingreso al recinto.

Asimismo, las autoridades municipales informaron que se analizarán alternativas que permitan concretar una solución de mayor alcance para mejorar las condiciones de esta vialidad.

Tras el acercamiento, la administración de Quinta La Fauna agradeció públicamente la pronta respuesta del Gobierno Municipal y destacó la disposición mostrada para atender una petición que beneficiará tanto a los visitantes del lugar como a quienes habitan y transitan diariamente por este sector de la ciudad.