Reynosa pide a CONAGUA aumentar el envío de agua

A través de sus redes sociales, el edil señaló que el volumen de agua que actualmente recibe la ciudad es insuficiente para atender la demanda

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, hizo un llamado al Gobierno Federal y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que incrementen el envío de agua hacia Reynosa y los municipios de la frontera de Tamaulipas, al advertir que el desabasto se ha agravado durante los últimos días.

Aquí te presentamos la edición impresa: El Horizonte Tamaulipas- 13 de julio

Solicitan mayor envío de agua para Reynosa y la frontera de Tamaulipas

A través de sus redes sociales, el edil señaló que el volumen de agua que actualmente recibe la ciudad es insuficiente para atender la demanda, por lo que solicitó que el suministro provenga de las presas Falcón o Marte R. Gómez, a fin de restablecer el servicio en las colonias que presentan baja presión o falta de agua potable.

"La problemática respecto al agua en los últimos días, la verdad es que ha estado incrementando bastante. Estamos haciendo un llamado respetuoso a la CONAGUA federal para que mande a Reynosa el agua que está programada. En los últimos días no han enviado el volumen que le corresponde a la ciudad", expresó.

Peña Ortiz afirmó que la situación también afecta a otros municipios de la frontera tamaulipeca y señaló que, hasta el momento, no han recibido una respuesta favorable por parte de las autoridades federales.

"Les pedimos que manden agua de la presa Falcón o de la Marte R. Gómez, pero que llegue a Reynosa y a los municipios de la frontera tamaulipeca que la están pasando muy mal. Si no tenemos una respuesta, la situación se puede agravar de manera significativa en los próximos días", advirtió.

Bajo nivel del canal Guillermo Rodhe afecta el abastecimiento

La crisis obedece al bajo nivel que registra el canal Guillermo Rodhe, principal fuente de abastecimiento para las plantas potabilizadoras de la ciudad. Aunque recientemente se han presentado lluvias en la región, estas han sido insuficientes y no han favorecido la recuperación de las presas que abastecen de agua a la frontera de Tamaulipas.