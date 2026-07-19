Sacerdote de Reynosa participa en función de box por caridad

El religioso participó en una exhibición de box para recaudar fondos para apoyar a uno de sus hermanos sacerdotes, quien tiene un problema de salud

El sacerdote Jesús de Santa María, quien actualmente se desempeña como vicario en una parroquia de Reynosa, participó el pasado fin de semana en una exhibición de box con el propósito de recaudar fondos para apoyar a uno de sus hermanos sacerdotes, quien atraviesa por una complicada condición médica y requiere respaldo económico para su recuperación.

Amante del deporte y particularmente del boxeo, el presbítero decidió subir al cuadrilátero convencido de que esta disciplina también puede convertirse en una herramienta de solidaridad cuando se pone al servicio de quienes más lo necesitan. La actividad permitió reunir parte de los recursos destinados a esta noble causa.

El sacerdote expresó sentirse muy satisfecho por haber contribuido de esta manera, al considerar que iniciativas como esta no solo brindan apoyo a quienes enfrentan momentos difíciles, sino que también permiten fomentar entre la sociedad la importancia de practicar alguna actividad física y adoptar hábitos saludables.

“Muy contento, muy satisfecho por este momento en el cual es una buena causa, y también esto sirve para fomentar el deporte, para que las personas vayan tomando conciencia de lo bueno que es el deporte, sus beneficios, y es algo muy bonito que todos podemos tomar en la vida, hacer ejercicio, hacer algún deporte y de alguna manera, teniendo un cuerpo sano y una mente sana”, expresó Jesús de Santa María.

El vicario destacó que el deporte aporta grandes beneficios para el bienestar integral de las personas, al favorecer el cuidado del cuerpo y de la mente, además de fortalecer valores como la disciplina, la perseverancia y el compromiso con el prójimo.

Asimismo, aseguró que estaría dispuesto a volver a subir al cuadrilátero si alguno de sus hermanos sacerdotes requiere apoyo o si se trata de recaudar fondos para cualquier causa que verdaderamente lo amerite, convencido de que el boxeo puede convertirse en un puente de solidaridad y esperanza para quienes atraviesan momentos complicados.

Jesús de Santa María, conocido también en el ambiente del boxeo como “El Guante de Oro”, señaló que estas actividades representan una oportunidad para promover el deporte entre los fieles que asisten a las parroquias, demostrando que la fe, el servicio y el compromiso social pueden unirse en favor de las buenas causas.