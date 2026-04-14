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Coahuila

Fallece sacerdote Alfonso Gil Cueva; convocan a misa en Saltillo

Diócesis de Saltillo informó el fallecimiento del sacerdote Alfonso Gil Cueva, quien se desempeñaba como vicario en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe

  • 14
  • Abril
    2026

La Diócesis de Saltillo informó el fallecimiento del sacerdote Alfonso Gil Cueva, quien se desempeñaba como vicario en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.

De acuerdo con la información difundida, el presbítero formaba parte de la congregación de los Misioneros del Espíritu Santo y desarrolló su ministerio en esta ciudad, donde era reconocido por su labor pastoral.

Ante su fallecimiento, autoridades eclesiásticas, encabezadas por el obispo Hilario González García, así como la comunidad diocesana, se unieron en oración por su descanso.

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Se dio a conocer que la misa exequial se llevará a cabo este martes 14 de abril de 2026 a las 19:00 horas en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en la capital coahuilense.

El sacerdote Alfonso Gil Cueva nació en 1951, por lo que dedicó gran parte de su vida al servicio religioso, acompañando a comunidades y fieles en distintas etapas de su vida pastoral.

La Diócesis expresó sus condolencias a familiares, amigos y miembros de la comunidad religiosa, al tiempo que convocó a la población a participar en las ceremonias litúrgicas en su memoria.

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