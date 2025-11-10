Cerrar X
Mark Ruffalo protagonizará thriller religioso ‘Santo Subito!’

La cinta mostrará al actor interpretando un sacerdote estadounidense convocado por el Vaticano para actuar como abogado del diablo

Mark Ruffalo volverá a rodar en Europa para su próximo proyecto cinematográfico. El actor, nominado al Óscar en 2023 por su papel en ‘Poor Things’, encabezará el reparto de ‘Santo Subito!’, thriller ambientado en el Vaticano basado en una historia real. La película será dirigida por el cineasta francés Bertrand Bonello, responsable de títulos como ‘La bestia’ y ‘Saint Laurent’.

La cinta, coescrita por Thomas Bidegain, mostrará a Ruffalo interpretando al Padre Joseph Murolo, un sacerdote estadounidense convocado por el Vaticano para actuar como abogado del diablo en la investigación sobre la vida del Papa Juan Pablo II y su camino a la santidad. La historia arranca tras la muerte del pontífice, el 2 de abril de 2005, llevando al protagonista a entrevistar testigos, confidentes y voces de distintas jerarquías e influencia.

El rodaje de ‘Santo Subito!’ iniciará el 9 de marzo en Italia y Polonia. Playtime, compañía del Grupo Vuelta, presentará el proyecto en el American Film Market como una de sus principales cartas internacionales. También participan productores europeos de Francia, Italia y Polonia. El estudio Vuelta respalda el proyecto como plataforma para fortalecer su posición global dentro de cine internacional de alto perfil.

El nivel técnico también refuerza la expectativa en torno al proyecto. La dirección de fotografía estará a cargo de Josée Deshaies; el diseño de arte será responsabilidad de Dimitri Capuani; Edoardo Russo trabajará vestuario; y el diseño de sonido lo encabezará Nicolas Cantin. El productor ejecutivo será Alessandro Mascheroni.

Bonello acumula tres proyectos previos en competencia oficial en Cannes y estrenó en 2023 ‘The Beast’ en Venecia y Toronto.


