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Tamaulipas

Salud mental de las mujeres enfrenta una crisis silenciosa

Un 84% de las mujeres mexicanas reportan problemas de salud mental derivados del estrés laboral y la sobrecarga emocional

  • 31
  • Mayo
    2026

Sobrecargas de trabajo, embarazo, post parto, la menopausia y una compleja red de factores estructurales, sociales y biológicos tienen un detonante en la mujer: el estrés y deterioro mental.

La pregunta es clara: ¿Cómo se siente usted con su vida hoy en día? ¿Le queda tiempo para alguna actividad que la haga sentir satisfecha o… simplemente ve pasar los días agotadores?

En México, más de 24 millones de personas padecen algún trastorno mental, siendo las mujeres quienes registran las tasas más altas.

Un 84% de las mujeres mexicanas reportan problemas de salud mental derivados del estrés laboral y la sobrecarga emocional… Para la mujer no siempre es fácil salir a trabajar y a la par cumplir el papel de mamá.

Depresión y ansiedad encabezan los diagnósticos

La depresión y la ansiedad ocupan el primer lugar y el doble de mujeres son diagnosticadas con estas condiciones en comparación con los hombres… ¿Las causas? Son variadas, pero si la mujer trabaja, generalmente hay factores de presión, y en otras causas más graves, hasta acoso laboral.

Estar irritable, cansada o de plano agotadísima no es normal, busque ayuda.

Especialistas advierten que la sobrecarga emocional y el agotamiento crónico muchas veces se normalizan, lo que retrasa la búsqueda de ayuda profesional hasta que se manifiestan problemas severos como ansiedad aguda o irritabilidad.

Su salud mental es primero.


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