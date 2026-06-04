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Tamaulipas

Salud mental, uno de los grandes desafíos en América Latina

En México persisten estigmas que impiden buscar ayuda, agravando problemas por factores económicos, sociales y culturales

  • 04
  • Junio
    2026

La salud mental se ha convertido en uno de los principales retos que enfrentan las sociedades de América Latina. Especialistas advierten que, pese al aumento de problemas emocionales y psicológicos, en países como México todavía existe resistencia para reconocer estas afecciones y buscar ayuda profesional. 

Héctor Humberto Miranda, representante del Instituto Interamericano de Seguridad y Paz en México, señaló que la atención a la salud mental continúa siendo un tema rodeado de estigmas, lo que provoca que muchas personas enfrenten sus problemas en silencio hasta que la situación se agrava. 

“Lamentablemente, a veces sigue siendo en nuestra sociedad mexicana un tema tabú la atención a la salud mental. Hay situaciones que afectan la vida de las personas y que se viven en un plano más íntimo y privado, pero no se atienden como se debería”, expresó. 

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El especialista explicó que factores como la incertidumbre económica, los cambios culturales, las tensiones sociales y los problemas cotidianos están impactando el bienestar emocional de personas de todas las edades. 

Por ello, consideró necesario que la salud mental deje de verse como un asunto exclusivamente individual y se convierta en una responsabilidad compartida por la comunidad.

Miranda destacó que detrás de cada afectación emocional existe una historia de sufrimiento que debe ser comprendida y atendida. 

Además, subrayó que las soluciones deben adaptarse a las necesidades de cada región, ya que los desafíos que enfrenta una ciudad fronteriza como Reynosa pueden ser distintos a los de otras zonas del país o de América Latina. 

“Lo primero que tenemos que hacer es asumir que tenemos este desafío y comenzar a buscar soluciones adecuadas, porque no es lo mismo lo que requiere Reynosa que lo que requiere la Ciudad de México o cualquier otra región”, señaló. 

Asimismo, alertó sobre la pérdida de espacios de escucha y acompañamiento, situación que ha llevado a muchas personas a buscar apoyo en aplicaciones, herramientas digitales sin respaldo profesional o productos milagro que pueden resultar contraproducentes. 

Aunque reconoció que la tecnología forma parte de la vida cotidiana y puede convertirse en una aliada para la atención emocional, insistió en que su uso debe estar respaldado por instituciones y especialistas capacitados para garantizar resultados positivos. 

“Estamos en una transición donde debemos permanecer vigilantes para no perder lo humano. La tecnología ya forma parte de nuestra vida, pero necesitamos asegurarnos de que realmente contribuya al cuidado de las personas y no sustituya aquello que nos hace humanos”, concluyó.


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