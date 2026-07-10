Villarreal Anaya sostiene reunión a distancia con Sheinbaum

A través de sus redes sociales, el mandatario señaló que en la reunión también participaron el secretario de Salud y el coordinador estatal del IMSS-Bienestar

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que sostuvo una videollamada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para dar seguimiento a los proyectos del programa IMSS-Bienestar en la entidad.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal señaló que en la reunión también participaron el secretario de Salud de Tamaulipas, Ricardo Guerrero, y el coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Margid Rodríguez.

Américo Villarreal destacó que el encuentro permitió fortalecer la coordinación entre el Gobierno de Tamaulipas y el Gobierno de México para avanzar en la consolidación del sistema público de salud.

“Fortalecemos la coordinación con el Gobierno de México, para consolidar un sistema de salud público, gratuito y de calidad que garantiza el bienestar de las y los tamaulipecos”, expresó el mandatario estatal.

En 2026, Tamaulipas registra una inversión histórica de 4 mil 300 millones de pesos destinada al fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, como parte de las acciones para ampliar y mejorar los servicios de salud en la entidad.