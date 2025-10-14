Cerrar X
Tamaulipas

Se aplicarán 17 mil 687 dosis de vacuna contra el sarampión

La Secretaría de Salud de Tamaulipas dispone de 17,687 dosis de vacuna contra el sarampión, distribuidas en unidades de salud

  • 14
  • Octubre
    2025

La Secretaría de Salud del gobierno del estado dispone de 17 mil 687 dosis de vacuna del sarampión, las cuales se distribuyen para su aplicación en todas las unidades de salud y obtener la meta de aplicación del 95 por ciento, informó Rembrandt Reyes Nájera.

El director general de la Unidad de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional dijo que la vacunación será hasta agotar existencia de las dosis y se intensificará la jornada de aplicación para niños y niñas menores de 12 meses y con ello lograr un nivel de protección que permita limitar el contagio. 

“Tenemos esta campaña intensiva para la vacuna contra el sarampión, que aun y cuando se ha logrado una buena cobertura del 88 por ciento, con la buena coordinación que hay con todo el sector salud, la meta es obtener el 95 e incluso el 100 por ciento de cobertura”, dijo Reyes Nájera. 

Actualmente, se tiene un buen porcentaje de población protegida por la vacuna, y ahora se está dando prioridad a la primera dosis y también a la población de cualquier edad; para ello la pueden solicitar en las unidades de salud e incluso se han establecido puntos de vacunación para facilitar e incrementar la aplicación.

Resaltó que se logró contener el sarampión en la entidad de una manera efectiva y los 12 casos que se registraron al inicio de este año cumplieron con su vigilancia y se contuvo la enfermedad.


