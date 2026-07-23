Capturan a primera implicada en homicidio de Dafne

Se prevé que durante este jueves sea presentada ante un Juez de Control, quien encabezará la audiencia inicial para formular la imputación

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas cumplimentó la primera orden de aprehensión por el caso de la muerte de Dafne, la adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento en la Academia Militarizada Marina Doenitz.

La detenida fue identificada como Danna Yanina "N", quien enfrenta una investigación por el presunto delito de feminicidio.

De acuerdo con la información recabada, Danna Yanina se desempeñaba como asistente de la instructora identificada como "Estrella N", y tenía entre sus responsabilidades el cuidado y atención de los menores que participaban en las actividades del plantel.

La joven acudió la tarde del miércoles a una diligencia ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (FENNAM), acompañada de su abogado.

Al concluir su comparecencia, agentes de la Policía de Investigación le ejecutaron la orden de aprehensión por su presunta participación en los hechos ocurridos la noche del pasado jueves, cuando Dafne falleció mientras participaba en un campamento de verano en la academia.

La víctima, originaria de El Mante, permanecía hospedada en las instalaciones por tratarse de una alumna foránea.

Poco después de las 10:00 de la noche de este miércoles, la imputada fue trasladada para la certificación médica de ley, y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado en Ciudad Madero, donde quedó a disposición de la autoridad competente.

Se prevé que durante este jueves sea presentada ante un Juez de Control, quien encabezará la audiencia inicial para formular la imputación y definir su situación jurídica.