Poryectan nuevo CEDES en Ciudad Victoria por $4,000 millones

Se proyecta construir un nuevo Centro de Ejecución de Sanciones en Ciudad Victoria, en un terreno de 34 hectáreas sobre la carretera a El Mante

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El nuevo Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) que se proyecta construir en Ciudad Victoria contará con una extensión de 34 hectáreas y estará ubicado sobre la carretera a El Mante.

El complejo penitenciario se construirá con una inversión estatal proyectada de hasta $4 mil millones de pesos.

En un recorrido efectuado por este medio de comunicación, se pudo constatar el abandono del terreno y sus instalaciones, donde el matorral ya ha invadido el acceso principal pavimentado desde ese entonces.

El proyecto inicial formaba parte de la propuesta 2008-2010; sin embargo, no se dio seguimiento en administraciones posteriores.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que el proyecto ejecutivo registra un avance cercano al 70 por ciento y se prevé que esté concluido a mediados de año para dar inicio a la obra en el segundo semestre de 2026.

Dentro de los trabajos a realizar estarían rehabilitar la red eléctrica, agua y drenaje, así como modificar sus instalaciones, las cuales ya no están acordes a las nuevas especificaciones federales en materia de seguridad pública.

Capacidad y situación actual

El diseño contempla una capacidad inicial para mil internos, con posibilidad de ampliarse para mujeres, personas privadas de su libertad (PPL), lo que elevaría el costo total a más de $4 mil millones de pesos.

Actualmente, el CEDES de Ciudad Victoria opera con una población cercana a su capacidad: en febrero de 2026 recibió 856 uniformes y artículos para internos, cifra que refleja su ocupación.

En 2014 llegó a superar su capacidad con mil 349 internos, cuando su límite oficial es de mil personas. Hoy enfrenta una ocupación del 98%, lo que ha obligado a redireccionar ingresos judiciales recientes al penal de Altamira.

Gestiones ante la federación

El gobierno del estado solicitará apoyo federal para concluir el CEDES e incorporar una sección destinada a mujeres privadas de la libertad por delitos del fuero federal.

Pedro Cepeda Anaya detalló que el proyecto original tenía un avance del 30%, pero por cambios en especificaciones, normativas y actos de vandalismo, el avance real es de apenas un 18%.

La inversión requerida asciende a aproximadamente $4 mil millones de pesos y la administración estatal buscará que la Federación aporte al menos el 50% de los recursos.

“Si no hay aportación federal, será un precio muy alto para el estado”, advirtió el funcionario.

El anteproyecto especifica que una parte del nuevo CEDES será para reos federales mujeres, mientras que el resto estará destinado a reos estatales, hombres y mujeres.

Si el plan avanza conforme a lo previsto, el penal podría quedar concluido entre finales de 2027 y el primer trimestre de 2028.

Inicio de construcción

De acuerdo con Obras Públicas, la meta es tener terminado el proyecto ejecutivo para arrancar la construcción durante el segundo semestre de 2026.