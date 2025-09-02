Cerrar X
Tamaulipas

Se quejan comerciantes de productos patrios en Tampico

Vendedores de artículos patrios protestan en Tampico por los altos cobros ($950 pesos) impuestos por el municipio para permitirles vender en plazas

  • 02
  • Septiembre
    2025

Mas de 25 vendedores de artículos patrios han protestado en Tampico debido a los altos cobros que se imponen para permitirles su estancia y ofrecer sus productos patrios en principales plazas y zonas del primer cuadro.

Al arranque de semana algunos de los oferentes señalaron su descontento por la cuota de 950 pesos que han impuesto por parte del municipio de Tampico con el afán de permitirles el ofrecimiento de sus artículos hasta el próximo 16 de septiembre.

Pese a que algunos ya efectuaron este pago señalaron que durante la pasada gestión municipal del panista Jesus Nader, esto no sucedía pues los  cobros eran moderados, permitiéndoles acaparar ingresos y reponerse de bajas ventas.

